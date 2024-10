A FIA e a direção do Circuito das Américas estão discutindo a instalação de caixas de brita temporárias visando o uso no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 de 2025, segundo apurado pelo Motorsport.com.

Essa abordagem tem como objetivo resolver a controvérsia sobre os limites da pista, como a que envolveu o tricampeão mundial Max Verstappen, da Red Bull, e Lando Norris, da McLaren, que causou polêmica no final da corrida do último domingo em Austin.

A pista de Austin já havia feito um esforço considerável para evitar novas polêmicas envolvendo limites de pista durante seu recente trabalho de recapeamento após a corrida de 2023, quando a Haas buscou o direito de revisão sobre o abuso de limites de pista que, segundo ela, deveria ter sido sancionado.

As curvas 6, 13, 14 e 15 em Austin foram estreitadas, juntamente com câmeras instaladas para monitorar os limites da pista em vários locais, enquanto o escoamento da curva 11 foi coberto por uma inserção de cascalho "falso" com resina.

Mas a pista não instalou a pequena solução caixa de brita temporária que a FIA desenvolveu para 2024, sendo instalada pela primeira vez no Red Bull Ring e chamada de "configuração perfeita" pelo diretor de provas Niels Wittich.

Essa abordagem envolve o estreitamento das zebras e a pintura de linhas brancas para garantir que os carros não possam rodar totalmente sobre eles sem sair da pista, mas, de forma crítica, uma pequena caixa de brita é instalada atrás de uma zebra para agir como um impedimento para os pilotos que ultrapassam os limites da pista - com todo o aspecto projetado para ser fácil para as pistas revisarem quando se trata de realizar eventos de moto que não podem ter brita por motivos de segurança.

Lando Norris, McLaren MCL38, disputa com Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Segundo apurado pelo Motorsport.com, como parte da implementação do recurso, todas as pistas de F1 foram solicitadas a considerar sua instalação em determinadas curvas controversas.

A ideia foi, portanto, apresentada ao promotor da corrida de Austin antes do GP de 2024, que terminou com Norris perdendo o pódio por ultrapassar Verstappen fora dos limites da pista na Curva 12, no final da longa reta principal da pista - onde a Red Bull também estava saindo da pista.

Os dois também tiveram um incidente semelhante - embora Verstappen tenha sido o atacante durante toda a manobra - na primeira curva da corrida de Austin, onde ambos também saíram da pista.

Houve muita discussão na mídia sobre a ideia de instalar as armadilhas de cascalho ajustáveis usadas no Red Bull Ring como uma solução para as curvas 1 e 12 em Austin logo após a corrida do último fim de semana.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, lutam na curva 1, enquanto Charles Leclerc, Ferrari SF-24, ultrapassa Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

O Motorsport.com apurou que a FIA levantou novamente a ideia com o promotor de Austin após o final controverso da corrida. No entanto, a FIA só tem o poder de forçar os circuitos a fazer tais mudanças de projeto por motivos de segurança, o que, considerando que a saga atual se concentra em confrontos esportivos, não é o caso.

Austin também deve considerar como as caixas de brita podem afetar a segurança nas provas da MotoGP, que recebe desde 2013 e com a solução das britas ajustáveis também entendida como tendo um custo extra considerável para qualquer pista que queira instalá-las.

O chefe do Circuito das Américas, Bobby Epstein, disse antes do GP dos Estados Unidos deste ano que a solução das britas ajustáveis não era adequada para o local nesta fase.

"Não se pode ter as duas coisas", disse ele. "Não se pode cortar a pista e colocar cascalho, depois virá-la para trás e esperar que ela permaneça estanque quando há barro embaixo dela. Portanto, há alguns desafios para frente e para trás".

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Esse tópico também foi muito discutido antes da corrida deste fim de semana no México, onde os pilotos tiveram que responder a muitas perguntas sobre os incidentes de Verstappen/Norris no dia de mídia do evento.

George Russell, da Mercedes, disse: "Para mim, a causa principal do problema é ter um circuito que permite que você saia muito. E se tomarmos a Áustria no ano passado como exemplo, você teve, sei lá, 300 problemas de limite de pista. Eles colocaram cascalho e não houve problemas".

"Se você colocar cascalho naquela curva [curva 12 em Austin], Lando não sai e ultrapassa, e Max não quebra tão tarde e sai também. Portanto, acho que precisamos atacar a causa principal".

A direção do COTA foi contatada para comentar este artigo.

Bottas confirma conversa FORA DA SAUBER e BORTOLETO GANHA FORÇA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!