Liam Lawson conseguiu chamar a atenção ao marcar pontos em sua primeira corrida de Fórmula 1 após uma pausa de 12 meses. Ciente de que seu futuro depende dos resultados que obtiver nesta temporada, o piloto da RB afirmou que está fazendo o melhor que pode.

"Quanto mais tempo eu passar atrás do volante, melhores serão meus resultados, mas não espero marcar pontos toda semana", afirmou Lawson. "A pista em que vamos correr neste fim de semana será muito diferente da de Austin. Mas o fim de semana americano me ensinou muito e já comecei a me adaptar ao carro".

"Ainda podemos dizer que temos que começar do zero em todas as pistas até porque há muitas pistas que nunca pilotei".

"Portanto, não acho que poderei ter um desempenho tão bom na Cidade do México quanto tive em Austin logo de cara, terei que aprender muito nos treinos de sexta-feira".

O piloto neozelandês também teve que comentar sobre os relatos de que a Red Bull está interessada no piloto da McLaren, Oscar Piastri. "Não sei nada sobre isso. Pessoalmente, estou na Red Bull há seis anos e meu principal objetivo é correr por essa equipe no futuro'.

Liam Lawson, Equipe RB F1 do aplicativo Visa Cash Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Não sei se será no próximo ano ou mais tarde, mas agora tenho uma tarefa pela frente para fazer o melhor que puder nas cinco corridas restantes da temporada".

"Todas elas são muito importantes e meu futuro na Fórmula 1 depende dessas corridas".

"Não sei se estarei na Red Bull depois de cinco corridas, só acho que essas cinco corridas serão decisivas".

"Essas cinco corridas vão determinar se estarei na Fórmula 1 no próximo ano ou não".

