O heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton está se preparando para se despedir de sua equipe durante 12 anos na categoria, com uma 'grande turnê' entre as sedes da Mercedes.



Hamilton, que se transferirá para a Ferrari na temporada de 2025, planejou uma ampla turnê de despedida para homenagear seus anos de sucesso na equipe das 'flechas de prata'.





Após a última corrida da temporada de 2024, no GP de Abu Dhabi, o piloto britânico viajará para a sede da Mercedes em Stuttgart, na Alemanha, e para as fábricas em Brackley e Brixworth, na Grã-Bretanha, para se despedir pessoalmente de todos da equipe.

Será um final emocionante para o piloto britânico após conquistar seis campeonatos de pilotos da F1 e inúmeras vitórias com a equipe da fabricante alemã. O único título que Hamilton não conquistou com a Mercedes foi o de 2008, quando estava no segundo ano da categoria e correndo pela McLaren.

Bottas confirma conversa FORA DA SAUBER e BORTOLETO GANHA FORÇA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!