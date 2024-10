O piloto da Red Bull, Max Verstappen, afirmou que teve a intenção de realizar a manobra defensiva agressiva durante a disputa contra Lando Norris no GP dos Estados Unidos da Fórmula 1.

Lutando pelo terceiro lugar nas últimas voltas, Verstappen e Norris saíram ambos da pista na Curva 12 do circuito texano, na volta 52 de 56, quando o piloto britânico tentou uma manobra de ultrapassagem por fora sobre seu rival holandês, que vinha seguindo de perto há várias voltas.

Ao defender sua posição, Verstappen fez uma grande curva, forçando o piloto da McLaren a sair do limite também. Este último retornou à pista à frente do líder do campeonato, a quem não devolveu a posição, o que mais tarde resultou em uma penalidade de cinco segundos para Norris, que finalmente perdeu o terceiro lugar como resultado da decisão dos comissários.

E, embora a equipe McLaren tenha inicialmente concordado com o veredicto dos fiscais, a estrutura baseada em Woking indicou, ao chegar ao México, sua intenção de finalmente contestar essa penalidade.

A batalha entre Max Verstappen e Lando Norris em Austin ainda era, obviamente, o assunto de muita discussão no México, e o tricampeão da F1 voltou ao tema das críticas feitas a ele.

Norris, assim como outros observadores, deu a entender que o piloto da Red Bull havia feito uma ultrapassagem de propósito para forçar o rival a usar a parte externa da pista. Uma alegação que Verstappen nega completamente.

"É impressionante ver que as pessoas conseguem ler minha mente [sobre minhas intenções para essa manobra], é uma loucura", disse Verstappen quando perguntado sobre o assunto. "Sim, eu sempre tive a intenção de fazer a curva, não queria procurar um atalho, então não sei o que dizer sobre isso. Sempre dissemos que queremos lutar intensamente um contra o outro, é isso que gostamos de fazer".

A batalha entre Lando Norris e Max Verstappen Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Max Verstappen explicou que a defesa de seu terceiro lugar contra Norris foi dificultada pelo uso de pneus duros. " O segundo stint foi bastante difícil", continuou ele. "Perdi muita aderência na frente e foi muito difícil frear. Foi isso que dificultou a minha defesa, porque eu sabia que, se freasse um pouco tarde demais, iria travar as rodas porque não tinha aderência na frente".

Acho que estamos chegando ao estágio em que eu deveria sempre precisar de um manual no carro!

"Não foi fácil para mim", acrescentou. "Acho que, no geral, tivemos um fim de semana positivo, mas ainda há algumas coisas que queremos melhorar. Sinceramente, antes da corrida, eu achava que estaria na briga e não estávamos, então não foi ideal, mas pelo menos mostramos sinais promissores de que podemos estar na briga".

Em outro momento, Verstappen brincou sobre as regras que envolvem brigas na pista, que, em sua opinião, estão se tornando cada vez mais complexas com o passar do tempo. "Acho que estamos chegando ao estágio em que eu deveria sempre precisar de um manual no carro!", brincou o holandês. "E se você observar ao longo dos anos, o manual cresceu muito".

"Certamente, esse regulamento pode parecer excessivo, mas também entendo o outro ponto de vista. Se removermos as regras e houver outro incidente, as pessoas dirão: 'Precisamos de mais regras! Temos que ser firmes quanto a isso!' É sempre a mesma coisa".

"No passado, talvez tivéssemos menos regras, e o argumento é o mesmo: "Você sabe, precisamos ser firmes nisso e naquilo". É sempre a mesma história", conclui.

Entrevista de Erwin Jaeggi

