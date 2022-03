Carregar reprodutor de áudio

Nesta quinta-feira, primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, Pietro Fittipaldi foi à pista com a Haas, equipe pela qual ficou perto de se tornar piloto titular da categoria máxima do automobilismo mundial.

O brasileiro, porém, foi preterido por Kevin Magnussen, que retorna ao time pelo qual correu na F1 de 2017 a 2020. Fittipaldi revelou que conversou com o dinamarquês e deu detalhes do papo com o competidor.

"Eu o vi no escritório de engenharia e disse 'Bom te ver, parabéns pela vaga'. Temos um ótimo relacionamento. Estamos dividindo a mesma sala, porque eu estava pilotando. Meu irmão (Enzo) também estava lá. Estamos sempre conversando e tal, então o considero um amigo", disse Pietro.

Fittipaldi também agradeceu a torcida dos brasileiros: "O apoio que recebi do Brasil foi incrível, foi uma loucura. Tipo, assim que eu acho que o povo brasileiro começou a perceber que tínhamos uma chance de ter outro brasileiro no grid, eu nunca vi algo assim, estava acontecendo... Foi muito louco. Foi decepcionante, porque eu sabia que era um oportunidade de ouro, mas a história não termina aqui. Vou continuar trabalhando duro."

"E eu sei o que poderíamos ter feito, teria sido enorme para o Brasil e tudo mais, teria sido incrível. Além do GP de Miami, pois nasci em Miami. Pensei que realmente ia dar certo. Mas está tudo bem. Isso não é problema. No dia seguinte você acorda e tem que trabalhar mais. E outra oportunidade virá, eu sei que a história não termina aqui. Seja como for, eu disse a Gunther (Steiner, chefe da Haas) que estou tão comprometido quanto antes", completou.

