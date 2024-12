Julien Simon-Chautemps, ex-engenheiro de Fórmula 1, acredita que as alegações de assédio feitas contra Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, no início do ano prejudicaram a serenidade dentro da equipe taurina.

Simon-Chautemps tem uma vasta experiência como engenheiro de F1. O francês, que fez sua estreia no esporte em 2007 com a Toyota, trabalhou para equipes como Renault/Lotus e Sauber, hoje Alfa Romeo.

Agora comentarista técnico do Canal+, da França, ele falou em um episódio do podcast Business of Winning sobre as mudanças internas na Red Bull, minimizando o impacto da saída do designer Adrian Newey da estrutura baseada em Milton Keynes, agora sob a direção de outro francês, Pierre Waché.

"Não vou tentar diminuir a reputação de Adrian e o que ele conquistou no esporte, mas é justo dizer que a F1 de hoje não é a mesma dos anos 90, não há mais um único gerente no comando", disse Julien Simon-Chautemps.

"Muitas pessoas disseram isso, mas acredito firmemente que uma equipe de Fórmula 1 precisa de um diretor técnico muito bom, mas ele não faz tudo sozinho. Adrian tinha muitas pessoas ao seu redor, pessoas muito boas na Red Bull. Estou pensando em Pierre Waché como diretor técnico".

"Ele tem muitas pessoas muito competentes na área de aerodinâmica, e duvido que pudesse ter vencido todos esses campeonatos sozinho. Então, sim, ele é um cara extremamente importante na organização, mas não é a única resposta para o sucesso".

Adrian Newey (à direita), assim como Jonathan Wheatley, deixará a Red Bull no final desta temporada. Foto de: Mark Sutton

Da mesma forma, Simon-Chautemps duvida muito que a queda de desempenho da Red Bull no meio da temporada esteja ligada à saída de Adrian Newey, confirmada em maio, antes de sua transferência para a Aston Martin ser oficializada no início de setembro.

"Eles estavam claramente tentando melhorar um carro já bem-sucedido, mas provavelmente erraram em algum ponto", continua ele. "Eles introduziram uma nova parte inferior plana [no GP do Japão]. Não funcionou como esperado, mas Max [Verstappen] continuou vencendo, e eles meio que ignoraram isso".

Ao mesmo tempo, o engenheiro francês acredita que toda a controvérsia em torno de Christian Horner no início deste ano teve um "impacto negativo" internamente na Red Bull, de acordo com fontes da própria equipe.

"Acrescente a isso tudo o que aconteceu no início do ano com Christian e o que aconteceu internamente... estamos falando de 1.000 pessoas, e é certo que isso influenciou negativamente as pessoas".

"Eu não ficaria surpreso se ouvisse que grande parte da decisão de Adrian foi [baseada] no que aconteceu com Christian no início do ano e na maneira como a coisa toda foi tratada", continua.

Em fevereiro, o britânico foi interrogado como parte de uma investigação interna, após acusações de "comportamento inadequado" em relação ao seu assistente pessoal. Embora Horner tenha sido inocentado após um procedimento interno, o caso abalou profundamente a equipe.

Foi um episódio que, na opinião do ex-engenheiro de F1, quebrou a dinâmica positiva dentro da equipe e poderia ter acelerado a saída de Adrian Newey, que, desde então, foi seguido pelas saídas do diretor esportivo Jonathan Wheatley, que está indo para a Sauber/Audi, e do chefe de estratégia Will Courtenay, que irá para a McLaren.

"Não estou aqui para julgar, e não é meu papel fazê-lo, mas conheço muitas pessoas na Red Bull e sei com certeza que isso teve um impacto na forma como as pessoas trabalhavam e no que pensavam, e certamente teve um impacto negativo".

