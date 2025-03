ANÁLISE F1: Entenda falhas na performance da Ferrari na Austrália

A Ferrari saiu do GP da Austrália da Fórmula 1 com um sétimo lugar no campeonato de construtores, atrás da Sauber. Em Melbourne, surgiram não apenas deficiências técnicas, mas também estratégicas e no relacionamento entre os pilotos que lutam para permanecer na zona de pontos.

O SF-25, o carro de 2025 da Scuderia, foi abaixo das expectativas iniciais: será apenas um problema envolvendo as condições de Albert Park ou um sinal de alerta?

Da dupla da Ferrari, Charles Leclerc terminou em oitavo e Lewis Hamilton em décimo, atrás do C45 de Nico Hulkenberg, equipado com a mesma unidade de potência, considerado o carro mais fraco do grid.

Esse é o número que fotografa um início de campeonato que não poderia ter sido pior. O ex-chefe de equipe da Ferrari, Mattia Binotto, pode ter sorrido com a situação, mas a Ferrari expôs todas as suas deficiências nesse início de temporada.

O SF-25 foi abaixo das expectativas, enquanto os engenheiros estavam convencidos de que haviam preparado a viagem para Albert Park da melhor maneira possível depois de processar os dados coletados nos testes do Bahrein.

A Ferrari foi a única das principais equipes a chegar a Melbourne com uma asa de carga aerodinâmica média, enquanto as rivais optaram por configurações mais baixas em busca de desempenho.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Na sexta-feira, com uma pista 'limpa', o carro vermelho se defendeu, alimentando a ideia de que poderia ser a segunda força atrás da favorita McLaren, mas depois, com o aumento da aderência do asfalto, a performance do carro vermelho se deteriorou.

O treino classificatório foi abaixo do esperado (Leclerc, sétimo, e Hamilton, oitavo) e algumas vozes fizeram acreditar que a corrida seria diferente, pela previsão de chuva. A asa carregada, de fato, poderia ter sido uma vantagem em relação à água e havia a esperança de que a corrida corrigisse um pouco as coisas.

O resultado, no entanto, foi ainda pior. O carro provou ser muito baixo na sexta-feira e, quando foi levantado para evitar estragar a derrapagem, perdeu downforce.

Um problema sério, porque o SF-25 foi projetado com um mapa aerodinâmico agressivo e, se acrescentarmos a isso o fato de que ele tinha um "paraquedas" atrás, podemos entender por que ele não teve desempenho.

A Austrália não é um circuito importante para julgar um carro, teremos que esperar o que aconterá na China e, acima de tudo, no Japão para ter uma ideia do verdadeiro valor do carro da Scuderia.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

O monoposto não pode ser tão ruim assim: no entanto, é necessário identificar o problema de equilíbrio que tirou a confiança de Lewis Hamilton, que parecia muito desajeitado em sua estreia na Ferrari.

Já se sabia que ele ainda não tinha alcançado a confiança com a SF-25, mas o inglês nem mesmo encontrou a sensação com o engenheiro de pista, Riccardo Adami: pelo rádio, houve algumas "asperezas" durante o GP como prova de uma afinação que ainda não existe.

E é certo que... a aspereza também foi vista na pista com Charles, quando as duas Ferraris disputaram não a vitória, mas a permanência nos pontos.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

E Leclerc, além de uma excelente largada em que ganhou algumas posições, nunca teve o ritmo necessário para almejar posições honrosas no campeonato. Como 'cereja do bolo', houve também a estratégia errada com o pit stop atrasado na volta 34.

A Ferrari precisa virar a página e pensar imediatamente em Xangai, na esperança de que o desastre australiano continue sendo um episódio isolado. A temporada ainda tem 23 etapas pela frente...

