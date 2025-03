Kelly Piquet, filha do ex-piloto Nelson Piquet e companheira do tetracampeão da Fórmula 1, Max Verstappen, postou em seu stories que a filha do casal está próxima de nascer.

Em dezembro, a modelo anunciou que estava grávida do piloto holandês, em uma publicação conjunta no perfil do casal: "Mini Verstappen-Piquet a caminho. Não poderíamos estar mais felizes com nosso pequeno milagre", dizia o post.

Agora, Kelly publicou uma foto que mostra uma bolsa e a legenda: "Hora de ir para casa e começar a contagem regressiva", junto de um emoji de um pintinho saindo do ovo quebrado.

Foto de: Redes Sociais

A criança terá o automobilismo "no sangue", sendo filha de um tetracampeão e neta de um tricampeão, além do outro avô, que é ex-piloto de F1.

Este é o segundo filho de Kelly Piquet com um piloto de F1, tendo tido uma filha, Penelope, com Daniil Kvyat em 2019. Enquanto isso, será o primeiro filho de Verstappen, aos 27 anos.

