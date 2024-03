F1: Gasly se torna proprietário de um time de futebol francês

O piloto da Alpine na Fórmula 1, Pierre Gasly, tornou-se coproprietário do clube de futebol francês FC Versalles.

O francês é o terceiro sócio do clube semiprofissional sediado na comuna de Versalhes, perto de Paris. Atualmente, o clube joga no Championnat National, a terceira divisão do sistema da liga de futebol francesa. Gasly entrará para o clube como acionista em conjunto com o presidente Alexandre Mulliez, que é neto do fundador do grupo varejista Auchan, e seu sócio Fabien Lazare.

Falando sobre seu envolvimento, o piloto disse: "Estou muito feliz por me envolver com o FC Versailles porque sempre quis me envolver com o futebol profissional. Com Alexandre e Fabien, compartilhamos valores, ambição e um espírito competitivo aguçado que nos permitirá desenvolver positivamente o clube. Este é o início de uma história muito bonita. Força Versailles!"

Mulliez tem a ambição de transformar o Versailles em um clube totalmente profissional e espera que o envolvimento de Gasly possa ajudá-lo nessa tarefa.

"Pierre traz um forte complemento para Fabien e para mim", disse ele. "Estou convencido de que nossa colaboração será frutífera. Como fã de longa data da F1, tenho a sorte de ter Pierre ao nosso lado para atingir todos os nossos objetivos."

O estádio do Versailles é o Stade de Montbauron, com capacidade para pouco mais de 7500 pessoas.

A aventura de Gasly no futebol tem como pano de fundo um período desafiador na pista nesta temporada, com sua equipe Alpine atualmente lutando perto da parte de trás do grid. O novo carro A524 da equipe tem se mostrado problemático e nem Gasly nem seu companheiro de equipe Esteban Ocon conseguiram marcar nenhum ponto.

Mas, apesar dos desafios, a equipe não está desistindo de tentar melhorar nesta temporada. Falando antes do GP da Austrália deste fim de semana, Gasly disse: "Estou me sentindo definitivamente pronto para a próxima oportunidade em Melbourne neste fim de semana."

"Não foi o início de temporada que queríamos, mas, na verdade, esperávamos que fosse desafiador, e foi o que aconteceu. Estive em Enstone por alguns dias na semana passada. Foi bom passar um tempo com muitas pessoas diferentes e discutir algumas coisas sobre como podemos melhorar."

"Também tirei um tempo na reunião de toda a equipe para dizer algumas palavras sobre o que sinto dentro do carro. Vejo muita fome e motivação em todos da equipe para melhorar nossa situação. Vamos continuar nos esforçando e temos a Austrália neste fim de semana para continuar entendendo melhor o que temos em nossas mãos."

Quem MAIS ENTENDE do carro da RBR? Em meio a RUMORES, Rico Penteado DETALHA como funciona a equipe

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #273 - Quem está fazendo 'hora-extra' na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!