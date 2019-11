Sebastian Vettel afirmou que a regra da Fórmula 1 que restringe a apenas uma corrida especial as alterações na pintura do capacete é uma "grande besteira", sentimento compartilhado por Max Verstappen Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Desde 2015, o regulamento esportivo da FIA exige que os capacetes dos pilotos “mantenham substancialmente a pintura” ao longo do ano, com exceção de uma corrida, “para garantir que os pilotos sejam facilmente diferenciados uns dos outros quando estão na pista”.

No último fim de semana, Lewis Hamilton perguntou aos fãs no Instagram “quantos de vocês acham que é uma besteira” a regra da pintura dos capacetes? Mais de 90% das respostas eram favoráveis a liberdade dos pilotos para escolherem o desenho de seus cascos.

Quando questionados pelo Motorsport.com sobre suas opiniões, Vettel e Verstappen disseram ser contrários a regra. O alemão disse: “Bem, eu mudo [o desenho do capacete] de qualquer modo. É nosso capacete e deveríamos ser livres para fazer o que quisermos, então acho que a regra é uma enorme besteira”.

“Temos pouco espaço para expressar nossas personalidades e o capacete é provavelmente o único e se as pessoas gostam, é excelente, e se não gostam, bem, não é da conta delas", afirmou Vettel. "Acho que devíamos ter liberdade para escolher o desenho e as cores de nossos capacetes”.

Capacete de Vettel para o GP da Itália. Photo by: JMD Jens Munser Designs

Tetracampeão usou pinturas especiais em três ocasiões em 2019: No tributo a Niki Lauda em Mônaco, depois da morte do tricampeão; em uma homenagem a Bernd Schneider na Alemanha e uma pintura alternativa com as cores da bandeira italiana em Monza.

Verstappen também defendeu maior liberdade para os pilotos e lembrou de época em que Vettel trocava as cores de seu casco constantemente.

“Concordo com Vettel. Sempre adorei quando Seb estava na Red Bull e mudava de capacete a cada corrida”, disse o holandês. “Era legal porque você sempre se perguntava ‘o que ele vai fazer agora?’”.

“Eu faço algumas modificações no meu, mas não vou dizer que faria um capacete diferente para cada etapa porque tomaria muito esforço desenhando, mas acho que se você quiser pintar de azul ou vermelho na próxima corrida, por que não? É o seu capacete e você deveria poder fazer o que quiser”.

“No fim das contas, nós temos números enormes nas laterais do carro e também temos o halo. Então deviam nos deixar fazer o que quisermos nos capacetes agora”, afirmou o piloto da Red Bull.

Bottas, que mudou o estilo de seu casco neste ano adicionando padrões de azul, disse que gosta de manter um desenho, mas que considera importante que os pilotos tenham liberdade para escolher.

“Todos podem ter uma ocasião importante, ou uma conexão especial com algum paós, onde você quer fazer algo diferente ou homenagear alguém”, disse o finlandês. “Seria legal ter um pouco mais de liberdade porque é algo pessoal para nós. Deveríamos ter mais controle sobre isso do que outras pessoas”.

