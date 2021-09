F1: Haas confirma Schumacher e Mazepin como pilotos para 2022

O que já era esperado, agora está confirmado. A Haas anunciou que manterá Mick Schumacher e Nikita Mazepin como seus pilotos para a próxima temporada da Fórmula 1.

Schumacher e Mazepin estão em seu ano de estreia na F1, subindo da Fórmula 2 após o final do ano passado. E há semanas o chefe da Haas, Gunther Steiner, já deixava claro que o objetivo era manter sua dupla de pilotos para o próximo ano.

Em um comunicado divulgado antes do GP da Rússia, casa de Mazepin, a Haas confirmou os planos de não mudar seus pilotos.

"Sabíamos que queríamos continuidade no volante em 2022 e estou feliz por confirmar exatamente isso com Mick Schumacher e Nikita Mazepin competindo pela Haas no próximo ano", disse Steiner.

"2021 deu a chance para ambos aprenderem sobre a Fórmula 1 e, como novatos, eles fizeram muito disso neste ano".

"Certamente tem sido uma temporada difícil com o nosso pacote mas, ao mesmo tempo, ambos abraçaram o desafio e trabalharam em proximidade com a equipe para aprender nossos processos e se adaptarem aos rigores de uma campanha de Fórmula 1 e tudo que isso traz, interna e externamente".

"Agora, olhamos para 2022, e estamos confiantes de que podemos evoluir como equipe, dando a Mick e Nikita um pacote competitivo para que eles deem o próximo passo em suas carreiras na Fórmula 1".

A Haas optou por não desenvolver o carro de 2021 para colocar todo o foco na mudança de regulamento para a próxima temporada, tratando este como um ano de transição.

Isso deixou Schumacher e Mazepin no fim do grid, frequentemente batalhando apenas um contra o outro, levando a tensões entre a dupla, visto mais recentemente em Zandvoort, com incidentes na classificação e na corrida.

Enquanto não haviam dúvidas sobre a continuidade de Mazepin, principalmente pelo fato da empresa de seu pai, a Uralkali, servindo como patrocinadora máster, o contrato de Schumacher necessitava de finalização.

"O primeiro ano junto com a Haas na F1 foi muito emocionante e instrutivo, e tenho certeza que poderei trazer toda a experiência ganha para o próximo", disse Schumacher.

"Novo regulamento técnico, a ambição impressionante de toda a Haas e o apoio da Ferrari me fazem acreditar que estaremos mais próximos do grid em 2022 e poderemos lutar por pontos".

Mazepin acrescentou: "Estou muito animado pelo próximo ano, o novo carro, e ter a oportunidade de seguir com a Haas, crescendo junto deles. Acho que seremos mais fortes";

A confirmação da Haas significa que a única vaga ainda não anunciada para o próximo ano é a da Alfa Romeo, com a equipe ainda tendo que confirmar quem será o companheiro de equipe de Valtteri Bottas.

