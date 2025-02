A Netflix está surgindo como o novo lar potencial para a Fórmula 1 nos Estados Unidos, já que um processo de licitação para os direitos de transmissão da temporada de 2026 em diante deve começar.

O serviço de streaming já desempenha um papel fundamental no crescimento do campeonato, com sua sétima temporada de Drive to Survive sendo exibida em um futuro próximo.

Mas o Motorsport.com apurou que a Netflix está agora considerando fortemente uma oferta para garantir os direitos de transmissão ao vivo da F1, com o período de contrato da atual detentora, ESPN, prestes a expirar.

Conforme relatado pela Autosport Business em outubro, houve rumores iniciais dentro da ESPN de que um novo acordo não seria fechado com a Liberty Media, com o contrato de 2026 esperado para superar os US$ 90 milhões por ano atualmente pagos.

Drive to Survive se tornou um sucesso para a Netflix e para a F1 quando a primeira temporada foi lançada em 2019 e só aumentou sua audiência durante a pandemia.

Entende-se que, do jeito que as coisas estão, a próxima temporada – que será lançada nas próximas semanas - é atualmente a última para a qual a Netflix tem um contrato para produzir, enquanto uma nova série documental baseada na F1 Academy chegará ao serviço ainda este ano.

A camera operator at work as Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, passes Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Em novembro, a Netflix contratou Kate Jackson para executar sua produção esportiva ao vivo, tendo liderado anteriormente a cobertura da ESPN na F1 em sua função como vice-presidente de produção.

Desde então, ela fez movimentos para ter conteúdo esportivo ao vivo disponível para assinantes com a luta de boxe Mike Tyson x Jake Paul quebrando recordes em novembro para o evento esportivo mais transmitido de todos os tempos.

Isso foi seguido por dois jogos da NFL transmitidos no dia de Natal antes de um acordo de US$ 5 bilhões por 10 anos para transmitir globalmente a programação da WWE (World Wrestling Entertainment).

Somado à conquista dos direitos de transmissão dos EUA para a Copa do Mundo Feminina de 2027 e 2031, está claro que uma estratégia de esporte ao vivo se tornou uma ambição fundamental para a Netflix.

Isso agora pode se estender à F1, que se tornou mais popular do que nunca no mercado americano, especialmente entre o público mais jovem e feminino.

Um antigo lar da F1 na América, a ESPN retornou com um novo acordo de transmissão para a temporada de 2018 — sem pagar nenhuma taxa tradicional pelos direitos, com a Liberty interessada em levar a F1 para o maior número possível no país.

Burke Magnus ESPN, President, Programming & original content, Stefano Domenicali, CEO Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

O acordo seguinte viu a ESPN pagar US$ 5 milhões por ano entre 2019-2022 antes de um novo acordo ser assinado em 2022, válido até 2025, com pelo menos 16 corridas transmitidas pela ABC e ESPN.

Embora, após a onda de interesse do público americano, a emissora de propriedade da Disney teve que pagar muito mais pelo privilégio — cerca de US$ 90 milhões anuais.

A ESPN teve um recorde em 2022 com o campeonato de F1 mais assistido já transmitido na televisão dos EUA e, de 2023 em diante, exibiu todas as 23 corridas — 18 na ABC ou ESPN e as cinco restantes na ESPN2.

No ano passado, a rodada tripla nas Américas recebeu o melhor tratamento da categoria pela ESPN, com o GameDay no local ao lado da equipe regular da rede em Austin, Cidade do México e São Paulo.

Em outros lugares, a ESPN utiliza a cobertura da Sky Sports F1, mas acredita-se que a continuação desse acordo provavelmente não continuará caso a Netflix finalmente ganhe os direitos.

Qualquer novo acordo para os direitos dos EUA não terá impacto imediato no Reino Unido, onde a Sky tem um acordo em vigor até 2029. No Brasil, o Grupo Bandeirantes tem os direitos até o fim do campeonato de 2025.

