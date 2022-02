Carregar reprodutor de áudio

Principal impactado pelos eventos na relargada durante a última volta do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 do ano passado, o heptacampeão Lewis Hamilton diz esperar que a FIA publique os resultados da investigação acerca da final da temporada 2021, para que os fãs possam entender de fato o que aconteceu e o que foi descoberto.

A Federação lançou um estudo detalhado sobre como a direção de prova lidou com o safety car em Yas Marina, após a repercussão negativa dos acontecimentos, que terminou com o título de Max Verstappen.

A movimentação veio após o agora ex-diretor de provas da F1, Michael Masi, optar por uma interpretação seletiva do regulamento em busca de reiniciar a prova na última volta, evitando um final com safety car. Essa decisão permitiu que Verstappen, que tinha pneus mais novos, ultrapassasse Hamilton para garantir o título.

A controvérsia dos eventos levou a uma culpa inicial à FIA por parte dos fãs e da imprensa sobre uma "má interpretação" das regras mas, desde então, o órgão introduziu importantes mudanças no modo como a F1 realiza eventos.

Masi foi tirado do cargo de diretor de prova, que agora será compartilhado por Niels Wittich e Eduardo Freitas. Eles ainda terão o apoio de uma direção de prova virtual, que deve assisti-los com os carros na pista. Mas, apesar das mudanças terem sido bem recebidas, ainda existem pedidos por mais respostas sobre o que aconteceu exatamente em Abu Dhabi.

Chave para que a FIA conquiste transparência, um dos principais pilares da gestão do novo presidente, Mohammed ben Sulayem, muitos pedem que a entidade publique o relatório de Abu Dhabi, entregando respostas importantes sobre decisões-chave que impactaram o mundial.

Hamilton, que admitiu ter perdido a fé na FIA com os acontecimentos de Abu Dhabi, afirmou estar particularmente interessado em ler o documento, e espera que o relatório seja disponibilizado para todos.

"Ainda não vi, acho que ainda não foi publicado", disse. "Mas acho que estou animado para ver os resultados do relatório. Espero que, com sorte, todos possam ver, tendo um melhor entendimento sobre tudo. E acho que, no final, assim como tudo, depende do entendimento do que passamos, para que possamos seguir em frente de forma positiva".

Enquanto surgiram sugestões de que a FIA planejava manter o relatório secreto, o Motorsport.com apurou que uma decisão final sobre isso ainda não foi tomada. Uma possibilidade é que a Federação aguarde a publicação até que o Conselho Mundial aprove o documento em sua próxima reunião, marcada para a véspera do GP do Bahrein, etapa de abertura da F1 2022.

Em dezembro, a FIA determinou seus planos para responder aos eventos de Abu Dhabi, dizendo que trabalharia junto à imprensa e os fãs para explicar melhor a situação.

"Esse assunto será discutido e endereçado com todas as equipes e pilotos, para tirarmos qualquer lição possível dessa situação, e trataremos com clareza para nossos participantes, imprensa e fãs sobre o regulamento atual, para preservar a natureza competitiva de nosso esporte, enquanto garantimos também a segurança de nossos pilotos e funcionários".

