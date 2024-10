F1 - Haas: Magnussen quase conseguiu ameaçar Verstappen no México

A Haas vem surpreendendo há algum tempo com seus resultados positivos e Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen conseguiram somar pontos importantes para colocar a equipe como sexta na tabela de construtores da Fórmula 1.

Desta vez, o dinamarquês cruzou a linha de chegada em sétimo e surpreendeu a garagem ao trazer pontos importantes para casa.

"Ele pilotou muito bem em Austin, mas no domingo não conseguimos fazer o mesmo e, neste fim de semana, ele fez outra classificação incrível", disse Komacu sobre o desempenho de Magnussen, de acordo com o RaceFans.net.

"Todos deram o melhor de si hoje", referiu-se o japonês à equipe.

Magnussen tinha uma boa posição em Austin, mas a estratégia de duas paradas o privou de ficar entre os 10 primeiros. No entanto, na Cidade do México, o dinamarquês conseguiu se redimir.

Inclusive, em um momento da corrida, após Max Verstappen cumprir a penalidade de 20 segundos por empurrar Lando Norris para fora do traçado, o piloto até se tornou uma ameaça ao tricampeão.

"Seu ritmo na segunda etapa foi incrível, ele se aproximou de Verstappen na Red Bull e terminou apenas quatro segundos atrás. Foi provavelmente a melhor corrida que vi Kevin pilotar até agora, estou muito feliz por ele", concluiu Komacu.

O fato é que Magnussen estava tentando diminuir a diferença para Verstappen, que enfrentou problemas nos pneus e com o motor. Além disso, a penalização impediu que o tricampeão conseguisse melhorar sua posição no grid.

Independente disso, o dinamarquês ainda terminou 25 segundos atrás de Max, o que é um grande avanço para a Haas e seu desempenho.

Pecco SE IMPÕE contra Martín, e Márquez ERRA em Chang! Iannone volta à MotoGP | Moto2 e Lucas Moraes

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast analisa Martín x Pecco na Tailândia e reta final da temporada 2024 da MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!