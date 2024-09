Os serviços de Adrian Newey na Aston Martin começarão oficialmente no início de 2025, em meados de março. O 'mago' da Fórmula 1 irá apoiar e fazer parte do desenvolvimento do carro para 2026 e anos futuros. No entanto, Mika Hakkinen, que já foi bicampeão mundial ao lado do engenheiro, acredita que o monoposto levará algum tempo até receber o 'efeito Newey'.

Hakkinen venceu dois campeonatos com a McLaren e o carro projetado por Newey. Desta maneira, ele tem muita propriedade para falar sobre o desenvolvimento e o quanto o designer pode ajudar a equipe neste momento.

"A decisão de Adrian Newey de ir para a Aston Martin é uma grande notícia e por um bom motivo. Ganhei meus dois campeonatos com carros construídos sob sua liderança, apenas dois dos 25 títulos que ele ganhou com a Williams, McLaren e Red Bull".

"Ele é o melhor no ramo, não só sabe como projetar um carro rápido, mas também sabe como deixar o piloto confortável com ele".

Hakkinen ainda explorou o nível de envolvimento de Newey no projeto do carro. Aos 65 anos, o engenheiro segue sendo peça-chave para os desenhos e sucesso, mas já não é o único responsável por todas as ideias geniais.

"É claro que Adrian não está mais envolvido em todos os aspectos do desenvolvimento do carro, ao contrário do que acontecia nos anos 80, quando ele começou sua carreira. Mas ele define a direção, define as prioridades e pensa no conceito geral do veículo. Ele é inovador, é ótimo em ter ideias e não depende apenas de modelagem por computador ou tecnologia de análise de dados".

"A Aston Martin já tem muitos engenheiros e projetistas, mas se todo o departamento técnico for reorganizado sob a direção de Adrian e ele tiver mais liberdade de ação, acho que veremos um progresso significativo em três a cinco anos".

Mika Hakkinen, McLaren MP4/13 Foto de: Motorsport Images

O bicampeão finlandês também acredita que o maior ponto que deve provar o sucesso da parceria será a chegada dos motores Honda à Aston Martin a partir de 2026. Newey já está muito acostumado com as unidades de potência oferecidas pelos japoneses, uma vez que é o mesmo composto que a Red Bull utiliza.

"O ponto principal é que, a partir de 2026, a Aston Martin passará a usar uma unidade de potência Honda. Adrian já conhece muito bem os engenheiros japoneses e projetou os carros vencedores do campeonato durante o período de cooperação entre a Red Bull e a Honda".

"Tenho certeza de que esse é outro fator que ele e Lawrence Stroll levaram em conta, portanto, todos os ingredientes-chave para o sucesso estão lá".

No entanto, Hakkinen defende que Newey pode ser um pouco 'cabeça-dura' e dar trabalho para a equipe que já está acostumada a trabalhar junta.

"Só que as pessoas sob o comando de Newey precisam aprender a trabalhar bem com ele".

Adrian Newey, sócio técnico gerente da Aston Martin F1 Team, Lawrence Stroll, proprietário da Aston Martin F1 Team Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

