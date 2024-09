Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, será promovido a uma função mais ampla na Red Bull como parte de uma reestruturação das operações da equipe nas pistas da Motorsport.com. O engenheiro de corrida de, será promovido a uma função mais ampla nacomo parte de uma reestruturação das operações da equipe nas pistas da Fórmula 1 , segundo apuração do

Após notícia de que o diretor esportivo, Jonathan Wheatley, deixará a equipe no final desta temporada para assumir o cargo de chefe e equipe na Sauber, a Red Bull optou por revisar sua estrutura de gerenciamento sênior.

Em vez de nomear alguém como substituto direto de Wheatley, a escuderia taurina optou por dividir suas responsabilidades anteriores entre vários indivíduos para ajudá-la a lidar melhor com as exigências da F1 atual.

Embora não tenha havido nenhum anúncio oficial, a equipe da Red Bull foi informada das mudanças durante uma reunião na fábrica na manhã de quarta-feira (18)

A principal mudança será a saída do engenheiro de longa data de Verstappen, Lambiase, para assumir o novo cargo de chefe de corrida.

Embora ele continue a fazer a engenharia de Verstappen, tendo essa função desde 2016, ele agora também será responsável por todas as atividades de corrida da Red Bull - e supervisionará o pessoal que está sob sua responsabilidade.

Isso incluirá o ex-engenheiro sênior de estratégia, Stephen Knowles, que assumirá a função recém-criada de Chefe de Regulamentos Esportivos. Ele será responsável por garantir a conformidade da equipe com todas as regras da F1, além de ser o ponto de ligação com o órgão regulador do automobilismo, a FIA.

Outra mudança é o engenheiro sênior de engenharia de carros, Richard Wolverson, que assume o novo cargo de chefe de operações de corrida.

Além das revisões imediatas nas pistas, o chefe de operações de frete da Red Bull, Gerrard O'Reilly, assumirá o controle total da logística da equipe, o que ajudará a impulsionar eficiências que são essenciais para o sucesso na era do limite de custos.

Falando sobre a nova estrutura, o chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que a equipe queria aproveitar a oportunidade para se posicionar melhor para o futuro.

"Estamos no meio de um período de mudanças e desenvolvimento significativos na Oracle Red Bull Racing e, à luz dos desafios que virão, tomamos a decisão de alterar a estrutura da equipe de corrida", disse.

"As nomeações servirão para nos dar maior capacidade em várias áreas cruciais e, em última análise, acredito que tornarão a equipe mais competitiva".

"Para mim, é especialmente gratificante ter promovido pessoas de dentro da equipe. Temos um enorme recurso de pessoas excepcionalmente talentosas na Red Bull e estou muito feliz por podermos dar a elas a oportunidade de brilhar em funções que não estavam abertas anteriormente. É um passo à frente para a equipe como um todo", conclui.

