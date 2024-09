Baku foi mais um fim de semana difícil para a Red Bull, mas um lugar no pódio ainda estava em jogo: Sergio Pérez estava lutando pelo segundo ou terceiro lugar no GP do Azerbaijão de Fórmula 1, mas suas esperanças acabaram devido a uma colisão com Carlos Sainz.

Max Verstappen estava em sétimo lugar antes do acidente e parecia se encaminhar para chegar nessa posição, mas terminou em quinto, após a forte batida entre o piloto da equipe austríaca e da Ferrari, e sua vantagem na liderança da classificação de pontos do campeonato de pilotos foi reduzida de 62 para 59 pontos a sete corridas do final da temporada.

O portal alemão Auto Motor und Sport relatou que, quando Verstappen, que teve um desempenho inferior ao de Pérez em Baku, criticou seu carro novamente no sábado, a equipe não aceitou bem seus comentários. Em resposta, o holandês já se moderou em sua declaração pós-corrida no domingo.

Essa notícia chega logo depois que outro site alemão, o F1-Insider.com, informou que o pai de Verstappen, Jos Verstappen, já havia acertado um acordo de 'aperto de mão' com outro chefe de equipe para 2026, o que significa que há uma chance cada vez maior de sua saída.

