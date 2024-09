F1 - Hamilton: "Às vezes me pergunto por que estou fazendo isso"

Lewis Hamilton, heptacampeão da Fórmula 1, terminou em terceiro lugar na classificação para o GP de Singapura, um resultado surpreendente, atrás de Max Verstappen, mas à frente do companheiro de equipe George Russell.

No entanto, ele não conseguiu transformar sua boa posição no grid em um bom resultado: Hamilton foi o único dos 10 primeiros a largar com o composto macio, o que se mostrou uma má decisão, e ele terminou na sexta posição.

O piloto de 39 anos, que vai pilotar para a Ferrari no próximo ano, expressou repetidamente sua insatisfação com sua estratégia no rádio da equipe e não ficou feliz com o fato de ter sido o primeiro a ir para os boxes do pelotão da frente.

Ele também falou no rádio da equipe em sua transmissão para o pitwall, que pode ser ouvida na F1TV, depois de chegar à frente de Russell: "Às vezes, eu me pergunto por que faço isso", disse, com muita decepção em sua voz.

Hamilton venceu duas vezes e terminou no pódio quatro vezes até agora nesta temporada, mas seu melhor resultado desde a pausa de verão foi o quinto lugar em quatro corridas. Ele está em sexto lugar na classificação individual de pontos, seguido pelo companheiro de equipe, Russell, 19 pontos atrás.

