No Bahrain, Max Verstappen iniciará a sua "defesa" do seu primeiro título na Fórmula 1. Seu troféu de campeão foi conquistado com uma vitória cinematográfica no GP de Abu Dhabi de 2021. O holandês ultrapassou Hamilton na última volta de uma polêmica relargada sob safety car.

Mas Verstappen e Red Bull, sua equipe, sempre destacaram que a conquista do seu título não manchou o seu sucesso.

Em entrevista na sexta-feira, Verstappen rejeitou qualquer ideia de que ele tinha um ponto para provar neste ano devido a maneira que o campeonato terminou, ressaltando o seu histórico em 2021.

"Não, eu provei isso [o título] com o maior número de vitórias, poles e voltas lideradas. As pessoas esquecem isso. Aparentemente, elas só olham para Abu Dhabi, mas nós temos mais corridas além de Abu Dhabi no calendário."

Verstappen encerrou a temporada de 2021 com 10 vitórias, 10 poles e 18 pódios. Além disso, liderou um total de 652 voltas, mais que o dobro do que Hamilton (297).

O holandês sente que ele poderia dar um passo extra em termos de performance, apesar de acreditar que seria difícil repetir os resultados do ano passado.

"É, eu acho que poderíamos ter mais vitórias e mais poles. Mas você precisa de um carro muito competitivo para ser capaz disso. Então será bem difícil fazer isso novamente. Mas claro, você sempre tenta fazer o melhor. Então eu espero que se tivermos um carro competitivo de novo, podemos conquistar algo parecido."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts his trophy Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Após vencer o campeonato de pilotos em dezembro do ano passado, Verstappen chamou a vitória de "conquista final" na F1, completando que qualquer outro sucesso seria um bônus. Mas ele deixou claro no Bahrain que sua motivação se mantém mais forte.

"A motivação é a mesma, talvez até maior, porque você quer continuar vencendo, quer continuar na frente. Aquela pressão de querer e precisar fazer aquilo [ganhar o campeonato] passou. Mas você ainda quer ganhar corridas e outras coisas. É por isso que estou aqui."

