Lewis Hamilton está em negociações com a Gresini Racing, da MotoGP, para uma possível compra da equipe que atualmente é 'casa' dos irmãos Alex e Marc Márquez, informa o site The Race.

Durante o fim de semana da categoria de motovelocidade na Holanda, o boato sobre a intenção do heptacampeão em adquiri a equipe comandada por Nadia Padovani aumentou, ainda de acordo com a publicação.

O The Race ainda traz que um membro do círculo íntimo de Hamilton esteve na etapa de Assen avaliando a possibilidade comercial da compra neste momento histórico da categoria - a eminente aquisição por parte da Liberty Media, dona da Fórmula 1.

O acordo, caso concretizado, pode representar risco quase nulo a Lewis Hamilton, uma vez que grade parte dos seus patrocinadores também estão envolvidos na MotoGP. Além disso, casa seja aprovada a compra da categoria por parte da Liberty, ter o heptacampeão mundial de F1 envolvido nesse "crossover" pode ajudar grandemente a empresa a captar mais fãs.

Essa não seria a primeira vez que o piloto da Mercedes investiria em outros esportes. Atualmente, ele é sócio proprietário do Denver Broncos, time que participa da principal liga de futebol americano, a NFL.

