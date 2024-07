Não é segredo para ninguém que Max Verstappen e Lando Norris são amigos para além da Fórmula 1. Porém, uma das amizades mais comentadas do paddock sofreu um grande abalo após o duelo vivido na Áustria no último fim de semana.

Diferentemente do que aconteceu com grande parte dos pilotos mais jovens do grid, holandês e britânico não disputaram as categorias júniores juntos, mas isso não impediu que os dois se tornassem amigos. Em diversas oportunidades, Norris e Verstappen falaram abertamente sobre a amizade.

"Max e eu somos muito bons amigos, acho que crescemos, não exatamente juntos, já que não competimos totalmente até a Fórmula 1, mas crescemos em uma geração e época semelhantes", disse Norris em 2023.

Não é incomum ver entrevistas onde Verstappen elogia Norris e o contrário também acontece. Os dois, inclusive, costumam chegar às etapas juntos, uma vez que o tricampeão tem um jatinho particular e sempre oferece carona ao amigo britânico.

Antes e durante a pandemia, Max e Lando eram bastante conhecidos por fazer lives juntos. Sendo a grande maioria delas de corridas virtuais, ou, iRacing.

Em 2022, durante a apresentação do novo carro da McLaren, Norris foi questionado pela ESPN a escolher entre Verstappen e Hamilton - que tinham acabado de disputar o título mundial em 2021. O britânico mostrou sua preferência pelo amigo.

Nas redes sociais, não é incomum ver foto dos dois juntos em momentos de descontração praticando esportes. Recentemente, os dois foram vistos juntos em uma boate em Miami celebrando a primeira vitória do piloto da McLaren.

"Estou muito feliz por Lando. Já faz muito tempo e não será o último, então ele definitivamente merece", parabenizou Verstappen após a prova nos Estados Unidos.

Em uma brincadeira para as redes sociais, Verstappen precisou elencar seus três amigos dentro da Fórmula 1 e o ranking foi formado por Norris em primeiro, Daniel Ricciardo em segundo e Sergio Pérez em terceiro.

Contudo, algumas declarações, principalmente por parte de Norris, já mostravam que a relação poderia chegar a um ponto de tensão quando os dois começassem, de fato, a se enfrentar nas pistas pela vitória.

"Temos muito respeito por ele e ele por mim. Então estou ansioso por isso. Quero desafiá-lo, quero correr contra ele, quero lutar porque acho que ele é um dos melhores pilotos de todos os tempos na Fórmula 1, então se eu puder provar meu valor contra ele, estou me provando contra um dos melhores e é exatamente isso que eu quero fazer.”

Cinco GPs depois, o grande clímax entre eles aconteceu. Na volta 64 de 71 no Red Bull Ring, Verstappen e Norris colidiram na curva 3. O toque fez com que o piloto da McLaren abandonasse a corrida - e minasse a chance de vitória - enquanto o tricampeão mundial foi punido em 10s.

As declarações pós-corrida foram bem claras por ambas as partes, Lando deixou evidente que se o amigo não reconhecesse que tinha sido o culpado pelo acidente na prova ele iria perder bastante o respeito pelo holandês.

Enquanto Verstappen, por outro lado, não enxergou com tanto pesar o ocorrido, alegando que eles "seguiriam em frente" depois de conversarem sobre o toque - o que não aconteceu no domingo após a corrida, como Max deixou claro que não faria.

Resta saber quais serão as cenas dos próximos capítulos entre a amizade dos dois, uma vez que, com o decorrer da temporada, Lando Norris vem se tornando cada vez mais uma 'pedra no sapato' de Max Verstappen e um dos responsáveis por desafiar novamente o piloto da Red Bull depois de uma temporada completamente tranquila para o holandês em 2023.

