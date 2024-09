Marina Bay tem sido um calcanhar de Aquiles para a Red Bull por muitos anos e o GP de Singapura de Fórmula 1 de 2024 não parece mudar isso no momento. Enquanto Sergio Pérez conseguiu conquistar o oitavo lugar, Max Verstappen ficou na 15ª posição no TL2 de sexta-feira. "Somos tão rápidos quanto Colapinto", disse indignado Helmut Marko, consultor e voz forte da Red Bull.

O holandês reclamou pelo rádio da equipe sobre a total falta de aderência dos pneus, e essa também é a conclusão que Marko tirou dos boxes da Red Bull em conversa com a edição holandesa do Motorsport.com: "Nada funciona. No carro de Max, nada funciona. Tanto com o pneu macio quanto com o duro, ele não tinha absolutamente nenhuma aderência e equilíbrio".

A principal questão, é claro, é se a equipe austríaca conseguirá resolver os problemas durante a noite e amanhã de manhã, antes da classificação e da corrida. "No momento, eu diria que é muito preocupante. Nós realmente temos que tentar coisas drásticas. Vamos ver o que ainda podemos fazer".

O próprio Verstappen disse que os problemas que a Red Bull estava enfrentando eram diferentes dos de 12 meses atrás, quando se tratava mais de uma configuração em torno de lombadas e meios-fios.

"Não tínhamos a aderência que gostaríamos nos pneus, então senti que estávamos deslizando muito mais do que o normal", disse . "Isso nos causou problemas específicos no TL2, que não foi realmente uma sessão positiva para nós".

"Não estávamos lutando tanto com as lombadas e os meios-fios, mas era mais sobre a aderência geral dos pneus. Vamos ter que voltar e analisar os dados e ver o que podemos fazer para otimizar o desempenho do carro e dos pneus para que possamos melhorar antes da classificação".

A decepção vem depois que Pérez e Verstappen pareceram razoavelmente esperançosos na quinta-feira. Embora o holandês tenha admitido que sua própria configuração foi falha em Baku, ele sentiu que a Red Bull estava trabalhando na direção certa com o assoalho modificado.

"Eu também achava isso", disse Marko. "Portanto, estou negativamente surpreso." Normalmente, o consultor austríaco ainda aponta para as configurações do motor na sexta-feira, mas esse também não é o caso em Singapura. "Não, essa não é a explicação."

O contraste com a equipe irmã RB é gritante. Por exemplo, o carro dos 'touros corredores' passa muito bem por cima das zebras e Yuki Tsunoda se mostrou mais rápido que os pilotos da Red Bull nas stints longas.

"Não sei como isso é possível. Especialmente depois de Baku, já que eles não trouxeram nenhuma peça nova para essa corrida. Teremos que ver como as coisas evoluem. Yuki foi incrivelmente rápido com os pneus duros. Não tenho nenhuma explicação, desculpe".

No entanto, essa explicação deve vir em breve. Pierre Waché informou a este site que a Red Bull tem problemas em circuitos de rua que estão fundamentalmente ligados ao projeto do carro.

Eles só poderiam ser corrigidos no próximo inverno, de acordo com o diretor técnico, embora Marko não aceite isso: "Não, não podemos aceitar isso. Temos que fazer as coisas para nos tornarmos mais competitivos. Acabei de dar uma olhada e nosso ritmo era o mesmo de Colapinto..."

Isso significa que Marko ainda está depositando todas as suas esperanças em Austin e, a partir daí, as coisas precisam melhorar consideravelmente. Quando perguntado se esse será o grande passo, a resposta é: "Terá de ser".

