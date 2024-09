O chefe de equipe da Ferrari, Fréd Vasseur, disse que a legalidade da polêmica asa traseira "mini-DRS" da McLaren era uma questão de "preto ou branco", depois que a FIA interveio para solicitar que ela fosse alterada.

Antes do GP de Singapura da Fórmula 1, a McLaren disse que faria modificações no design de sua asa traseira após a controvérsia sobre suas características de flexão.

As imagens a bordo do carro de Oscar Piastri no GP do Azerbaijão, na semana passada, revelaram que o elemento superior da asa traseira estava se flexionando para ajudar a abrir a abertura do slot - ajudando a reduzir o arrasto para melhorar a velocidade máxima.

Após a análise da FIA sobre o design, na sexta-feira em Singapura, ficou claro que o órgão regulador achava que o comportamento da asa não estava de acordo com os regulamentos e, por isso, pediu que ela fosse modificada. Mais tarde, a McLaren confirmou que havia concordado com a solicitação e que faria as alterações.

Embora a questão da flexão das asas traseiras tenha surgido nos últimos dias, ela vem na esteira da intriga de toda a temporada sobre a elasticidade aerodinâmica das asas dianteiras.

No entanto, Vasseur diz que o fato de as equipes explorarem asas traseiras flexíveis é um jogo totalmente diferente em termos de sua posição em relação aos regulamentos e recomendações das diretrizes técnicas (DT) relevantes.

"Acho que há uma espécie de confusão entre o que aconteceu com a asa dianteira e a asa traseira", disse Vasseur em Singapura.

"Na asa dianteira, todos concordamos que poderia ser uma área cinzenta porque o primeiro parágrafo da DT diz que não se pode projetar uma parte do carro com a intenção de deformação. A intenção é difícil de gerenciar".

"Mas a história da asa traseira é completamente diferente, porque no artigo você também tem uma deflexão máxima. E isso é preto ou branco. Não é cinza, nem cinza escuro, nem cinza claro. É preto e preto. E, para mim, está claro".

Frederic Vasseur, diretor de equipe e gerente geral da Scuderia Ferrari Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Como o problema da asa traseira só ganhou destaque após a corrida de Baku, Vasseur disse que havia um elemento de frustração pelo fato de a McLaren ter se beneficiado do projeto nas corridas anteriores.

Ele diz que a análise da Ferrari mostrou que a asa foi usada em outros locais de baixo downforce, como o GP da Itália, onde Piastri e Lando Norris terminaram em segundo e terceiro.

"Todos nós vimos o vídeo e as fotos disso", acrescentou Vasseur. "E é um pouco frustrante quando, se você se lembrar perfeitamente da situação em Monza, tínhamos cinco carros em dois centésimos de segundo [na verdade, 0,075s]".

"Você pode passar de P1, P2 para P5 ou P6 por dois centésimos de segundo. Em Baku, chegamos a 10 voltas seguidas lado a lado [na] Curva 1. Você pode imaginar que estamos um pouco frustrados".

Embora o foco na asa traseira da McLaren tenha se desenvolvido nos últimos dias, um caminho que poderia ter sido aberto para a Ferrari em Baku era protestar contra ela e levar a questão à frente.

Perguntado se essa ação estava sendo cogitada, Vasseur disse: "Poderia ter sido possível, mas não é tão fácil ter as provas [necessárias]."

"Mas agora, sinceramente, quero virar essa página, porque quero me concentrar no futuro. Baku e Monza ficaram para trás. Ainda temos sete corridas pela frente. Temos de vencer neste fim de semana, e será a melhor resposta que podemos dar", conclui.

