Herta, que conquistou sete vitórias em suas primeiras quatro temporadas na IndyCar e terminou em terceiro e quinto nos campeonatos de 2020 e 2021, tem apenas 32 dos 40 pontos necessários para obter uma superlicença na Fórmula 1.

Assim, ele deveria esperar que a FIA fizesse dele um caso especial para conseguir um assento na F1 em 2023.

"Entendo a posição da FIA", disse Herta ao Motorsport.com no último fim de semana. “Sinto que a IndyCar está sub-representada na estrutura de pontos de superlicença.

"Mas do ponto de vista deles, com a estrutura de pontos atual, eu entendo. E não quero entrar como 'uma exceção'".

Questionado se ele havia considerado acumular os pontos necessários competindo na Fórmula Regional Asiática neste período de férias e se ele havia tentado ter oportunidades no TL1, Herta respondeu: "Acho que era possível fazer algo como [Fórmula Regional Asiática], mas sinto que como se eu não precisasse correr em uma categoria de base depois de ser piloto profissional por quatro anos, então não considerei isso completamente.

“Zak Brown disse que estaria interessado em me colocar em algum TL1, mas não gostaria de me colocar em uma McLaren se eu tivesse um contrato com a AlphaTauri: é meio que contra sua equipe!

"Eu aprecio todo o esforço que Zak fez por mim - ele tem sido ótimo para mim. Tem havido muitas coisas nas notícias, mas ele tem sido completamente transparente comigo o tempo todo, e tem sido ótimo trabalhar com ele."

Supondo que as regras da superlicença não mudem, a Herta precisará atingir o limite de 40 pontos por meio de uma combinação de conquistas na IndyCar e algumas sessões de TL1 com uma equipe de F1, que são avaliadas em um ponto cada.

Dado que um piloto da Andretti Autosport não vence o campeonato há 10 anos, e que Herta e o companheiro de equipe Rossi foram apenas 10º e nono no campeonato este ano, respectivamente, isso parece ser uma missão difícil para o piloto de 22 anos da Califórnia.

Mas Herta disse acreditar que tanto ele quanto sua equipe podem melhorar o suficiente para se tornarem candidatos ao título.

"Há algumas coisas que precisamos melhorar, há coisas que preciso melhorar - não acho que sou um piloto completo, ou pelo menos não nesta temporada.

“Mas isso é algo em que podemos trabalhar fora da temporada e estou confiante de que tenho velocidade para fazer isso, e estou confiante de que Andretti pode produzir os carros para fazer isso.

"Mas é difícil maximizar todo fim de semana e é isso que você tem que fazer, e fica difícil quando você tem essas penalidades de motor, ou talvez a configuração não seja perfeita, talvez você esteja cometendo alguns erros. Você realmente precisa maximizar em todas as áreas.

"Então, quando você recebe um carro vencedor, você precisa agarrar essa oportunidade e vencer."

Herta disse que seu sonho na F1 está longe de terminar e que também acredita que o sonho do dono da equipe, Michael Andretti, de se mudar para a F1 ainda está vivo.

Questionado sobre quanto tempo a segunda geração da Andretti poderia ter um posicionamento de Herta se ele vai assinar um novo contrato com a IndyCar ou perseguir uma oportunidade na F1, Herta sugeriu que a dupla poderia estar entrando na briga juntos.

“Acho que Michael está preparado para me colocar na F1, há alguma longevidade nessa oferta”, disse Herta. “Eu entenderia se quando eu tiver 26 anos ele não quiser me colocar em um carro de F1.

"Mas eu acho que há uma promessa de todo esse acordo [Nyck] De Vries, certo? Ele tem 27 anos, ele terá 28 no início da próxima temporada, e parece que o que ele fez em Monza pode ter gerado algumas conversas sobre ele conseguir uma vaga em alguma equipe.

"Vai mostrar que, se você tiver a oportunidade, precisa maximizar e ele fez, então ótimo para ele.

"Nos próximos anos, pode haver oportunidades [para Andretti] comprar uma equipe", disse Herta, que viu as tentativas de seu chefe de iniciar uma equipe de F1 frustradas por donos de equipes que não queriam ver o dinheiro dividido em 11 partes em vez de 10.

"Alguém pode estar querendo vender. Se outro fabricante de motores entrar e um dono de equipe tiver a oportunidade de vender, eles podem olhar para isso de maneira muito diferente.

"Mas em relação ao meu futuro, no final das contas, é a decisão da FIA. Eles ouvem muito as equipes, mas é a decisão da FIA sobre as superlicenças. Eles não querem irritar todos os donos de equipes e fabricantes atuais apenas para aceitar mais uma pessoa. É um grande quebra-cabeça com muitas partes móveis."

Herta disse que se a oportunidade da F1 nunca se materializar e ele passar as próximas duas décadas na IndyCar, ele ficaria bem com isso. Mas duas vitórias de classe nas 24 Horas Rolex – GTLM com BMW, LMP2 com DragonSpeed ​​– aguçaram seu apetite por esse tipo de corrida e sugeriram que ele estendesse sua rede ainda mais.

"Eu nunca me sentiria desapontado por ter passado minha carreira na IndyCar", ele disse. “Mas, como sempre disse, há muitas coisas diferentes que quero fazer na minha carreira e nem todas fazem parte da IndyCar.

"Gosto de fazer todas essas corridas de resistência, adoraria ter uma chance em Le Mans e não me oporia a fazer a Daytona 500 ou uma corrida da NASCAR em uma pista de estrada. Dirigir vários tipos de carros de corrida seria maravilhoso".

