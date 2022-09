Carregar reprodutor de áudio

Colton Herta disse que o interesse da Red Bull por ele por um assento AlphaTauri foi uma surpresa, no momento em que aguarda uma decisão sobre se a FIA lhe concederá uma superlicença de Fórmula 1.

O astro da IndyCar se viu no centro da chamada silly season da F1 após a mudança de Fernando Alonso da Alpine para a Aston Martin em 2023.

A busca da Alpine por um substituto para Alonso havia sido inicialmente fixada em Oscar Piastri, mas posteriormente surgiu que o jovem australiano havia assinado com a McLaren.

Essa mudança mudou o foco da Alpine para Pierre Gasly, da AlphaTauri, com o Motorsport.com revelando no fim de semana do GP da Bélgica que a troca do francês poderia ser ajudada se Herta fosse escalado como seu substituto.

A situação agora depende principalmente se Herta receberá ou não a isenção para obter uma superlicença de F1, com ele atualmente a oito pontos a menos do número que ele precisaria para receber uma.

Entende-se que a FIA está avaliando se deve ou não invocar uma situação de força maior para lhe conceder.

No entanto, as últimas indicações são de que isso pode não acontecer por causa das possíveis consequências não intencionais que a violação das regras pode ter em dissuadir os pilotos das categorias F3 e F2 no futuro, se eles souberem que podem passar para a F1 sem o número certo de pontos.

Herta está atualmente esperando para ver como as coisas se desenvolvem, mas disse que a oportunidade com a AlphaTauri estava longe de ser esperada depois que ele esteve principalmente ligado à McLaren, já tendo feito um teste privado em um carro antigo de F1.

Falando exclusivamente ao Motorsport.com, Herta disse: “Quando ouvi sobre o interesse, foi uma surpresa porque não achava que estava no radar de mais ninguém.

“Todo mundo na McLaren parecia muito satisfeito com a forma como o teste foi e como eu estava fisicamente e mentalmente preparado.

“Então eu acho que isso ajudou. Mas sim, fiquei um pouco surpreso ao ouvir sobre o interesse da AlphaTauri inicialmente.”

Colton Herta, McLaren MCL35M Photo by: McLaren

Embora Herta não queira comentar as especificidades de seu próprio caso - nem onde está seu futuro - ele acha que a Indy merece mais pontos de superlicença, considerando quão competitiva é.

“Acho que há muito mais do que isso e realmente entendo os dois lados do argumento”, explicou ele.

“A FIA quer proteger suas categorias de acesso e quer que seus pilotos passem por seu sistema. Mas acredito que a Indy merece um pouco mais de reconhecimento.”

Questionado se havia o risco de a FIA quebrar sua estrutura se ele recebesse uma superlicença, Herta disse: “Não, e para ser honesto, não sei completamente o que está acontecendo.

“Eu tenho dito ao meu pai [o ex-Indy, Bryan, que administra os negócios de Colton] para me manter um pouco fora do circuito para que eu possa me concentrar na Indy. É difícil, há muitos aspectos que talvez eu me surpreenda ao ler.

“Talvez não seja tudo verdade, mas não tenho 100% de certeza, para ser honesto.”

O chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, deixou claro que Gasly só será liberado da AlphaTauri se a empresa de bebidas energéticas conseguir ter Herta.

Mas fontes nos Estados Unidos sugerem que, com Herta sob um contrato para correr pela Andretti no próximo ano, não há dúvidas de que ele fechará seu acordo por lá.

