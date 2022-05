Carregar reprodutor de áudio

Christian Horner acredita que “não é coincidência” que as atualizações do carro de Fórmula 1 da Aston Martin tenham levado a um conceito de design semelhante desde que a equipe contratou membros da Red Bull.

A Aston Martin estreou uma série de atualizações para seu carro nesta sexta-feira antes do GP da Espanha, apresentando conceitos de design que rapidamente traçaram paralelos com o RB18 da Red Bull.

A FIA revelou que investigou o assunto depois de observar as semelhanças como parte de suas verificações pré-evento de rotina, mas considerou que a Aston Martin seguiu os processos corretos ao projetar as atualizações, cumprindo assim os regulamentos.

Mas a Red Bull respondeu emitindo um comunicado dizendo que a transferência de sua propriedade intelectual seria uma “grave violação” dos regulamentos.

Vários funcionários da Red Bull, incluindo o ex-chefe de aerodinâmica Dan Fallows, mudaram para a Aston Martin nos últimos meses. Fallows começou formalmente como diretor técnico da Aston Martin em 2 de abril.

“A imitação é a maior forma de bajulação, no final do dia”, disse Horner, chefe da Red Bull, na Sky Sports após o treino de sexta-feira na Espanha.

“Não é coincidência que tivemos alguns indivíduos que foram transferidos da Red Bull para a Aston Martin durante o inverno e no início desta temporada.

“Foi trazido à nossa atenção pela FIA no início da semana, quando eles disseram 'temos um carro que se parece muito com o seu, podemos ter uma lista daqueles que saíram para ver para onde foram?' Então isso imediatamente fez soar o alarme.

“Agora, o que é permitido, vemos de cima a baixo no paddock, os indivíduos passam de equipe em equipe após um período de licença. O que eles levam na cabeça, isso é um jogo justo. Esse é o conhecimento deles.

“O que não é justo e o que é totalmente inaceitável, o que não aceitaríamos, é se houve alguma transferência de propriedade intelectual.”

A FIA reprimiu as regras que cercam a engenharia reversa de carros, após a controvérsia da ‘Mercedes rosa’ em 2020, quando a Racing Point tentou copiar o design da Mercedes vencedora do título de 2019 usando fotografias.

Mas Horner disse que as atualizações da Aston Martin não poderiam ter sido projetadas da mesma forma que “o visual do RB18 não foi lançado até um mês atrás”, o que significa que “o trabalho começou bem antes disso”.

Horner estava relutante em compartilhar se a Red Bull tinha alguma evidência de transferência de IP, mas confirmou que a equipe procuraria investigar internamente analisando seu software.

“Temos nossas próprias proteções de software, sabemos exatamente qual software é analisado, onde esse software é controlado”, disse Horner.

“Mas acho que é trabalho do regulador, a FIA, porque eles têm acesso e confiamos muito neles para garantir que não haja transferência de propriedade intelectual, que não tenha havido abuso disso. Então, é muito trabalho deles ir e policiar isso.”

Horner acrescentou que cabia à FIA como reguladora garantir que as regras fossem seguidas, principalmente por causa de preocupações com “o precedente estabelecido”.

“Não é o maior dos problemas para nós, a menos que a Aston Martin comece a nos derrotar”, disse Horner.

“Mas para as equipes que estão nesse meio de grid, isso pode ter um efeito sobre elas.

“A maior coisa que queremos garantir é que nosso IP esteja protegido e não tenha sido abusado”.

