Após duas provas decepcionantes na Itália, Christian Horner, chefe da Red Bull na Fórmula 1, defende que Max Verstappen precisa tirar a frustração "de seu sistema". Antes do próximo GP, em Sochi, ele pretende discutir com o piloto o que a Honda e a equipe estão fazendo para corrigir os recentes problemas técnicos que lhe custaram força na batalha pelo campeonato.

Em Monza, Verstappen teve de abandonar depois que a Honda detectou uma anomalia nos dados e, no final de semana seguinte, em Mugello, o holandês voltou a se ter problemas no motor antes mesmo da largada, e acabou ficando de fora da prova na batida ainda na primeira volta.

Ele foi lançado na caixa de brita, que fica na segunda curva. Antes de descer do carro encalhado, ele disse: “Isso é o que você ganha com esse show de m**da”, em uma aparente referência aos problemas contínuos do motor.

“A frustração de Max com outro abandono é totalmente compreensível”, disse Horner em uma coluna no site da Red Bull. Desde a primeira volta em Mugello, ele esteve lá. Tínhamos um carro muito rápido e algum progresso real foi feito com o equilíbrio do carro”.

“Isso é o que o irritou. No calor do momento em que você passa da adrenalina da largada para a decepção de acabar na brita, é natural desabafar no rádio”.

“Sentimos muito que na corrida podíamos levar a luta para a Mercedes. Ele havia trabalhado duro para tirar Lewis [Hamilton] da linha e ia começar o jogo, mas é claro que isso não se materializou”.

Horner enfatizou que a fome de vitória de Verstappen é o que o torna tão bem sucedido: “Foi a segunda corrida consecutiva e uma grande frustração para ele, porque ele está com fome e quer muito”.

“Se ele não tivesse essa fome, não seria o piloto que é e aquele a quem todos queremos ver lutar pelas vitórias todos os finais de semana”.

“Ele tem que tirar isso de seu sistema agora e assim olhar para frente. Vamos passar por isso com ele antes de Sochi e discutir o que foi feito nos bastidores entre a Honda e a equipe para ajudar a corrigir para a próxima corrida”.

Horner espera que a Mercedes determine o ritmo em Sochi, mas sugere que a equipe está vulnerável. “Eu espero que a Mercedes esteja animada e bastante dominante, pois é o tipo de pista deles”, disse ele. “Mas, como vimos nesta temporada, a degradação dos pneus é um fator interessante”.

“Eles não tiveram problemas no último final de semana, mas dava para ouvir como eles estavam nervosos, instruindo seus pilotos a ficarem longe das zebras. Então, seria ótimo se pudéssemos ser competitivos em Sochi e colocá-los um pouco de pressão, porque é aí que as coisas podem acontecer”.

“No que diz respeito ao campeonato, agora somos forasteiros e cada corrida é uma final para nós. Nós vamos apenas ir em frente, pois não temos nada a perder. Estamos determinados a nos colocar de volta à posição de lutar pelo campeonato e vamos chegar lá”.

“A Mercedes está colocando a barra alta no momento e está fazendo um ótimo trabalho, mas todos são derrotáveis. Você apenas tem que trabalhar duro, trabalhar de forma inteligente e ter as pessoas certas ao seu redor e eu acredito muito que esse é o caso desta equipe”.

