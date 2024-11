Lance Stroll mais uma vez teve um fim de semana para ser completamente esquecido no GP de Las Vegas. Dessa vez, não foi apenas o desempenho do carro da Aston Martin que o impediu de ter qualquer resultado mais positivo, mas, na verdade, um problema no rádio o deixou totalmente sem comunicação com a equipe de Fórmula 1.

Stroll cruzou a linha de chegada como 15° colocado, 21 segundos atrás da linha de corte de pontos, fechada por Sergio Pérez. Porém, o piloto entende que, por não ter conseguido expressar sua necessidade de pit stops, ele perdeu muito tempo.

"Foi uma corrida difícil. Eu não tinha rádio desde a primeira volta, então não havia comunicação. Então, sim, isso dificultou os pit stops e minha tentativa de dizer a eles que eu queria entrar".

Quando lhe perguntaram quanto tempo ele achava que havia perdido com isso, ele disse:"20 segundos".

"Acho que eu teria terminado mais ou menos em 12º lugar, perdemos 20 segundos e terminamos, acho que 10 segundos atrás dos dois caras que estavam na nossa frente. Portanto, havia algumas posições possíveis, mas não havia chance de ganhar pontos hoje".

Pelos números, se os 20 segundos perdidos fossem reais, Stroll poderia ter terminado em 11º, logo à frente do companheiro de equipe Fernando Alonso. Mas a realidade é que a F1 não funciona assim, já que a diferença para os carros da frente é uma coisa e ultrapassar na primeira vez sem perder tempo é outra bem diferente, de modo que seu resultado final provavelmente não mudaria muito.

Analisando os problemas causados pela falta de comunicação com a equipe, ele disse que teve de ficar na pista por mais tempo do que seria ideal na primeira corrida com os pneus médios.

"Não houve problemas com o carro, foi apenas a estratégia e os pit stops. E eu sabia que o pneu médio estava caindo muito no início da corrida, e eu queria ser o mais rápido possível com o pneu duro".

"Mas, antes da corrida, nosso plano era andar mais tempo com o médio, mas foi pior do que esperávamos. Então, eu estava tentando comunicar isso a eles e dizer que eu iria entrar mais cedo".

"Mas então era impossível. Quero dizer, não impossível, sim, é possível se comunicar além do [botão] de confirmação do pit. Mas, sim, foi uma daquelas corridas em que não há muito o que dizer", concluiu o piloto canadense.

