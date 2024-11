F1: Stella agradece Mercedes por 'segurar' Ferrari em Las Vegas

A Mercedes dominou o fim de semana na pista fria de Las Vegas, garantindo uma dobradinha no pódio e mantendo a Ferrari apenas no terceiro e quarto lugares, o que é um resultado positivo para a McLaren.

Esse resultado garantiu que o time de Woking ainda tenha alguma vantagem sobre os italianos e mantém a disputa pelo título de construtores da Fórmula 1 em aberto. O que foi motivo de agradecimento por parte de Andrea Stella.

O fim de semana de Lando Norris e Oscar Piastri foi tomado por problemas com o MCL38 que se mostrou ser muito menos competitivo em um traçado frio em comparação com seus principais rivais, sendo apenas a quarta equipe mais rápida.

O terceiro e quarto lugares de Carlos Sainz e Charles Leclerc, respectivamente, permitiram que os italianos diminuíssem a diferença de pontos em apenas 12, o que significa que o time britânico ainda está a frente por 24, restando duas etapas para o fim da temporada.

"É decepcionante que perdemos 12 pontos no campeonato. Mas, considerando o quanto nós tivemos problemas no fim de semana, de alguma forma, temos que agradecer a Mercedes por serem tão fortes e garantirem o P1 e P2".

"Se não fosse por isso, a Ferrari seria uma ameaça ainda maior no campeonato de construtores".

Enquanto a McLaren acredita que os designs preparados para o Catar e Abu Dhabi devem fazer o carro mais competitivo, Stella sente que a competitividade das equipes do topo devem ser cautelosas ao tomar como certa qualquer vitória enquanto as últimas etapas ainda se desenrolam.

"Eu disse para mim mesmo que o Catar e Abu Dhabi devem ser lugares mais adequados para a maneira como projetamos o carro".

"Mas, ao mesmo tempo, eu acho que precisamos tomar cuidado porque as equipes do topo em 2024 é sem precedentes. Eu realmente não consigo me lembrar de uma temporada em que quatro times estavam operando em um nível tão alto, não apenas por condições de vencer, mas em condições de dominar - como a Mercedes fez - em fins de semanas sem problemas".

"Isso significa que, para mim, nós iremos para o Catar pensando quando o carro pode desempenhar bem, mas se nós pensarmos que será fácil, nós seremos atingidos pela realidade".

A McLaren tem mais problemas em curvas de baixa velocidade, o que significa que fins de semana em traçados como o de Losail devem ser, em teoria, melhores - isso pode ser provado pelo fato de Piastri ter vencido a sprint lá em 2023.

No entanto, Stella acredita que as margens são muito apertadas e qualquer uma das quatro equipes do topo podem se sair bem, o que poderia afetar muito a disputa pelo título de construtores.

"Nós chegaremos sabendo que precisamos maximizar o potencial do carro", explicou. "Se nós fizermos isso, então é certo que, do ponto de vista do traçado, o carro deve se comportar da maneira como ele foi planejado para fazer".

"Mas eu espero que a Ferrari, e certamente até a Red Bull e a Mercedes, que tiveram muitas informações neste fim de semana, terão condições de vencer no Catar".

"Então, isso é muito interessante, muito mais do que nós gostaríamos no fim da temporada. Eu sempre tento fazer as coisas serem tediosas, mas esse não é o caso".

