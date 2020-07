Na caça por uma nova casa para a próxima temporada da Fórmula 1, o tetracampeão Sebastian Vettel, que deixará a Ferrari no fim deste ano, estaria em negociações avançadas com a Racing Point - que virará Aston Martin no ano que vem -, segundo o Bild, da Alemanha.

A informação foi publicada nesta terça-feira seguinte ao GP da Estíria. De acordo com o Bild, o contrato já estaria pronto, faltando apenas a assinatura da equipe britânica e do piloto alemão. A especulação foi fortalecida pelo ex-piloto Gerhard Berger.

“Quando os tópicos estão sendo discutidos no paddock, isso geralmente significa que eles já estão concluídos. Pode ser a única alternativa para ele vencer corridas", disse o austríaco à Servus TV.

Entretanto, Otmar Szafnauer, chefe de equipe da Racing Point, afirmou recentemente que seu time não tem "espaço” para Vettel em 2021, com os pilotos Sergio Pérez e Lance Stroll em acordos de longo prazo com a escuderia.

“É lisonjeiro que todos pensem que um tetracampeão mundial deveria vir para nossa equipe, mas talvez seja porque o carro está um pouco mais rápido agora. Temos contratos longos para os dois pilotos, por isso é lógico não termos espaço", afirmou o dirigente.

De todo modo, segundo o Bild, existe uma cláusula de saída no contrato de Pérez. Para dispensar o mexicano, a Racing Point precisaria ativar o dispositivo até 31 de julho e compensar o piloto com uma alta quantia em dinheiro, na casa de milhões de dólares.

