Carregar reprodutor de áudio

Em uma temporada completamente dominante, Max Verstappen alcança mais um feito enorme na Fórmula 1. Ao vencer o GP da Cidade do México nesse domingo, o holandês se tornou o piloto com mais triunfos em uma única temporada, com 14 vitórias. Deixando para trás o recorde que pertencia a Michael Schumacher e Sebastian Vettel, ambos com 13.

E, claro, a mídia internacional repercutiu bastante o feito do bicampeão mundial.

BBC: Verstappen quebra recorde

'Max Verstappen se torna um campeão verdadeiramente dominante', é o título da BBC. O piloto da Red Bull registrou sua décima quarta vitória da temporada na Cidade do México, um número recorde em um ano na rica história do esporte. O autor de plantão escreve: “Max Verstappen diz que não está interessado em estatísticas - mas sabe o suficiente sobre elas para entender a magnitude do que realizou no GP do México de domingo.

A décima quarta vitória de Verstappen em um ano que ele e sua equipe Red Bull simplesmente dominaram marca outro marco na história da Fórmula 1. Ele quebrou o recorde de vitórias em uma única temporada estabelecida por Michael Schumacher em 2004 com a Ferrari. Nove anos depois, o antecessor de Verstappen na Red Bull, Sebastian Vettel, igualou o desempenho de seu herói.

E agora, nove anos depois, Verstappen quebrou o recorde. E é quase certo que ele elevará ainda mais o sarrafo nas duas últimas corridas do ano.”

O holandês nunca esteve em perigo durante a corrida. Depois de uma boa largada, na qual conseguiu manter a liderança de forma crucial, ele aumentou a liderança após o pit stop. “Com uma estratégia de pneus diferente da Mercedes, as esperanças das etapas iniciais da corrida foram perdidas. Verstappen fez uma prova solitária, deixando Hamilton e Pérez lutar pelas migalhas."

Hamilton manteve-se bem no primeiro stint e colocou a Red Bull sob pressão. No entanto, a escolha do pneu duro não correu bem: “Logo ficou claro que não era o composto certo. O britânico afundou lentamente. Seus engenheiros continuaram a assegurar-lhe que os médios de Verstappen diminuiriam no final da corrida, mas continuaram bem. O holandês novamente conquistou uma vitória sem problemas.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bild: Uma temporada para os livros de história!

'Verstappen quebra recorde de Schumi', assim é o relatório do Bild alemão, com o subtítulo apropriado 'Uma temporada para os livros de história!'. Na Alemanha, também, trata-se principalmente do desempenho ímpar do holandês, que coloca dois alemães do ranking eterno para o segundo lugar com sua décima quarta vitória do ano.

O Bild também viu que seria uma tarde bastante fácil para o piloto da Red Bull, embora inicialmente parecesse temer a Mercedes. “Foi uma vitória de largada e chegada sem problemas para Verstappen. O holandês, que já tem o título mundial no bolso, dominou desde o início. Lewis Hamilton, que terminou em segundo, nunca teve uma chance realista de vencer.

As pessoas estão céticas sobre a situação atual da Mercedes e as oportunidades em 2023: “Nova humildade na Mercedes?”, questiona o autor. “Durante anos, as Flechas de Prata dominaram a Fórmula 1. Depois de 'só' ganharem o título de construtores no ano passado, a equipe alemã está de mãos vazias nesta temporada pela primeira vez desde 2013. Mesmo com a sempre autoconfiante – não confundir com arrogante – Mercedes que parece deixar rastros.

Podium: race winner Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

L'Equipe: Nada nem ninguém pode parar a Red Bull

L'Equipe também abre na França com o novo recorde que Verstappen estabeleceu. "E mais uma vez Max Verstappen venceu a concorrência", assim começa a reportagem da corrida do maior jornal esportivo do país. “Max Verstappen é um recordista. Desde o início, ele estava em terra de ninguém e conquistou sua décima quarta vitória da temporada.

Com isso, ele passou Michael Schumacher e Sebastian Vettel, que ficaram presos em treze vitórias, embora em menos corridas.” Ficou claro desde o início que não havia tamanho para o holandês, concluem: “No pneu macio, ele aproveitou a estratégia diferente da Mercedes no início da primeira curva, em um circuito onde a pole position raramente é a melhor ponto de partida.

No entanto, seu Red Bull está em uma classe tão própria que nada nem ninguém pode vencê-lo”. Ainda assim, o holandês conseguiu apenas um seis na sua corrida: “A sua décima quarta vitória do ano não foi a mais espetacular, mas voltou a mostrar o quanto está acima do resto do pelotão nesta temporada”.

O seguinte foi dito sobre a estratégia agressiva da Mercedes para finalmente se livrar do odioso zero: “A má escolha estratégica resultou na vitória de Verstappen. Ao colocar o pneu duro durante a parada solitária, Hamilton e Russell desperdiçaram a chance de alcançar o líder. A Mercedes achou que a Red Bull deveria fazer uma segunda parada. Este parecia não ser o caso."

A equipe recebe nota quatro pelo seu desempenho no México: “A seleção alemã perdeu uma oportunidade de ouro para sua primeira vitória da temporada. Da segunda e terceira posição de largada, Russell e Hamilton conseguiram pressionar Verstappen. Escolher o meio acabou com essa oportunidade. Hamilton queria que um dos dois largasse de macio, mas não conseguiu o que queria. Russell queria estender seu stint nos médios o máximo possível e terminar com os macios, mas também não conseguiu o que queria."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, arrives on the podium Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Gazzetta dello Sport: Verstappen ultrapassou dois monstros sagrados

Falando em números: na Itália, as pessoas veem o domínio do holandês de maneira muito diferente. Lá, o 'Verstappen de ouro' recebe nota 10 por seu desempenho. Também na Gazzetta dello Sport, trata-se principalmente do recorde do piloto da Red Bull: “E são catorze! Uma temporada de ouro para o campeão mundial holandês, que, não surpreendentemente, entrou em ação com um capacete dourado.

Ele passou dois monstros sagrados Michael Schumacher e Sebastian Vettel. O período de vitórias de Verstappen foi impressionante. Com pneus médios, ele pilotou da volta 25 à volta 71 sem qualquer deterioração.”

Aqui também, as pessoas gostaram da interessante fase de abertura, na qual Hamilton conseguiu manter a diferença com Verstappen pequena: “Um duelo maravilhoso, apesar da diferença de compostos. Max conseguiu estender seu stint de uma maneira incrível, enquanto em teoria o pneu macio deveria ter diminuído de qualidade há muito tempo. Hamilton perdeu terreno com o faixa branca e viu a diferença para Verstappen crescer. Uma segunda parada para o líder? Não, o RB18 não desgasta os pneus, estraga. Mais uma vitória e um recorde único para o Super Max.”

PÓDIO: Tudo sobre a BATALHA na altitude da CIDADE DO MÉXICO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: quem poderá parar a Red Bull e Verstappen na Fórmula 1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: