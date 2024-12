F1 - Leclerc: 2024 foi importante para a moral da Ferrari

2024 foi uma temporada que marcou um ano notável para a Ferrari na Fórmula 1. Depois de 12 anos sem chances de chegar perto do título de construtores, a Scuderia conseguiu disputar com as equipes da frente e teve boas chances de superar a McLaren.

Mesmo que o triunfo final tenha sido negado devido a um déficit de 14 pontos, a equipe mostrou uma forma que inspira esperança para o futuro.

Charles Leclerc reflete sobre a importância dessa intensa temporada: "Tivemos dois anos em que estávamos basicamente lutando pelo campeonato. Um deles foi 2022, mas infelizmente não estivemos na luta por tempo suficiente".

Uma equipe em transição e em processo de aprendizado

Em retrospectiva, no entanto, a Ferrari cresceu enormemente como resultado, analisa Leclerc: "Nós nos desenvolvemos muito no processo. Eu cresci como piloto e acho que também crescemos como equipe", diz o monegasco.

"É claro que muitas pessoas da equipe também mudaram. Para alguns, foi também a primeira vez que estavam lutando com a Ferrari na frente novamente. É um processo importante".

O retorno ao topo após anos de seca apresentou desafios à Ferrari, mas, ao mesmo tempo, ofereceu lições importantes. De acordo com Leclerc, a equipe tem feito um progresso constante desde 2020. Juntamente com seu companheiro de equipe Carlos Sainz, os italianos foram especificamente colocados em uma posição mais forte.

2024 foi seu último ano como companheiros de equipe da Ferrari: Leclerc e Sainz Foto: Motorsport Images

"Com Carlos, conduzimos a equipe em uma direção muito boa. Agora estamos em uma posição de largada forte. Faltou pouco para atingirmos o grande objetivo este ano, mas a experiência dos últimos anos está nos ajudando a tirar as conclusões certas".

Aprendendo com o passado

Leclerc sabe que não há garantia de que a próxima temporada começará bem se você tiver terminado bem a anterior. É por isso que o piloto da Ferrari também enfatiza a importância de um programa no fim do ano bem-sucedido, que nem sempre foi perfeito para a Scuderia nos últimos anos.

"Vimos alguns exemplos em que terminamos um ano com força e depois tivemos problemas no início do ano seguinte", ele faz uma retrospectiva e adverte com vistas a 2025: "Então, realmente temos que continuar assim".

"Pelo menos conseguimos descobrir o que deu errado durante as férias de agosto, o que não fizemos direito, mesmo que tenhamos que pagar o preço no início da próxima temporada. Essa é provavelmente a experiência que será mais útil para começarmos da melhor forma possível no próximo ano", enfatiza Leclerc.

