Em 2025, Oscar Piastri fará apenas a sua terceira temporada na Fórmula 1 e está se adaptando ainda a todas as exigências. No entanto, o piloto considera que sua capacidade de gerenciar pneus melhorou de maneira significativa em relação à temporada de 2023, mas ainda há espaço para melhorias.

Embora Piastri tenha impressionado em sua temporada de estreia na F1 no ano passado, as principais críticas à sua primeira temporada envolveram sua falta de experiência em gerenciar os pneus Pirelli durante uma corrida - o que geralmente levava a uma queda no ritmo de corrida em relação a Lando Norris.

Isso melhorou ao longo de 2023, embora o maior avanço do australiano no gerenciamento de pneus de corrida tenha ocorrido durante a metade da temporada e, portanto, os dois pilotos da McLaren estavam muito mais equilibrados em 2024.

Norris, no entanto, manteve uma ligeira vantagem quando se tratava de ritmo geral de corrida, levando Piastri a sugerir que o gerenciamento de pneus ainda não havia sido dominado após sua segunda temporada.

"Não sei se 'dominado' é a palavra que eu usaria. Melhorou muito, mas não está dominado", explicou Piastri ao Motorsport.com.

"Acho que houve duas ou três corridas este ano em que ainda foi - não na mesma medida que no ano passado, mas ainda assim foi desafiador nessa frente, mas acho que foi uma melhoria noturna em todos os outros aspectos".

Oscar Piastri, Equipe McLaren F1 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Sinto que agora sei muito mais proativamente o que preciso fazer para gerenciar os pneus, o que você tem que aprender da maneira mais difícil, por meio da experiência, o que pode ser bastante doloroso. Portanto, sinto que fiz grandes melhorias nesse aspecto".

Piastri revelou que, embora os treinos permitissem que os pilotos fizessem experiências, as durações das paradas eram tão curtas que era impossível ganhar experiência significativa com o gerenciamento de pneus além das corridas.

Ele disse que, depois de ter aprendido lições "dolorosas" até 2023 para entender os limites do pneu Pirelli, agora ele estava feliz por ter sofrido o impacto em sua temporada de estreia para estabelecer as bases para o futuro.

"É muito difícil [trabalhar nisso] porque você só pode fazer isso nas corridas. Quero dizer, você pode tentar fazer isso nos treinos e colocar os blocos de construção", acrescentou.

"Mas nos treinos você nunca sabe se vai funcionar ou não, porque obviamente as corridas que fazemos não chegam nem perto da distância de uma corrida".

"Portanto, algumas das técnicas que você pode usar e algumas das coisas que você quer aplicar, você pode aplicar, mas elas nem sempre dão as respostas claras que você procura. Somente as corridas podem fazer isso".

"Portanto, é preciso experimentar nas corridas, o que é muito difícil e, obviamente, muito doloroso às vezes, porque se você errar, obviamente não pode simplesmente reiniciar e tentar novamente. Esse é o resultado da corrida".

"Sim, isso foi um pouco frustrante em alguns momentos no ano passado, mas sinto que, mais uma vez, foi uma boa melhoria para esta temporada, então estou feliz por ter passado por essas experiências".

