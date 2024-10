Lewis Hamilton deixará a Mercedes na temporada de 2025, quando passará a defender as cores da Ferrari na Fórmula 1. A notícia foi divulgada ainda no começo do ano, deixando um clima longo de despedida na equipe alemã.

No entanto, havia uma pessoa que Hamilton não podia deixar de contar a notícia antes de qualquer outra: Toto Wolff, chefe da Mercedes. Os dois tem um longo relacionamento de grande sucesso, que garantiu seis títulos ao britânico.

Agora, o heptacampeão confessou que essa foi uma das situações mais difíceis que ele já teve que enfrentar. Porém, o piloto lembrou que era a realização de um sonho de infância.

"Desde o momento em que assinei o contrato, tive uma enxurrada de emoções."

"Foi realmente assustador contar ao meu chefe."

"Mas foi incrivelmente emocionante porque eu costumava assistir Michael [Schumacher] quando criança e todo piloto olhava para aquele carro e pensava: 'Como seria sentar no cockpit vermelho?"

