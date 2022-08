Carregar reprodutor de áudio

George Russell, da Mercedes, acredita que Max Verstappen será capaz de vencer "confortavelmente" o GP da Bélgica de Fórmula 1 deste domingo (28), apesar de largar de 15º no grid. O holandês dominou a sessão de classificação em Spa, cravando um tempo mais de seis décimos mais rápido que o segundo colocado, Carlos Sainz. No entanto, ele cede a pole para o piloto da Ferrari por conta de uma penalidade no grid relacionada ao motor.

Como Verstappen superou os outros cinco adversários que foram rebaixados para o final do grid por exceder o limite de unidades de potência, o dano da troca é limitado a 'apenas' o 15º lugar, à frente do segundo carro da Scuderia, de Charles Leclerc.

Historicamente, os pilotos que partem dessa posição tendem a perder cerca de 10 segundos nas duas primeiras voltas até que o DRS esteja disponível. No entanto, com uma largada limpa, Max pode reduzir seu déficit para Sainz e seu companheiro de Red Bull, Sergio Pérez, na frente do pelotão.

Com os competidores impressionados com a forma dominante da equipe austríaca no primeiro fim de semana de corrida após as férias de agosto, Russell acredita que Verstappen será capaz de "cortar" o pelotão e até vencer a corrida.

"Acho que Max vai vencer a corrida, e provavelmente de forma confortável", disse o britânico, após se qualificar a 2s1 segundos do holandês. "Creio que ele e a Red Bull estão alguns quilômetros à frente de todos. Eu realmente não sei sobre Charles, para ser honesto."

Quando questionado sobre a possibilidade de vencer na frente das dezenas de milhares de torcedores holandeses que foram a Spa, Verstappen respondeu: "Um pódio tem que ser o mínimo, com um carro tão bom. Seria uma pena não estar lá".

Para Russell, no entanto, as possibilidades de subir no grid serão muito mais limitadas na Mercedes. Ele explicou que a equipe de Brackley não conseguiu colocar seus pneus na janela certa. Devido às penalidades para Verstappen, Leclerc e Esteban Ocon, da Alpine, Russell largará em quinto e teme que ele e Lewis Hamilton, em quarto, acabem em "terra de ninguém".

"Suponho que devemos estar à frente de Fernando [Alonso, que começará em terceiro] e provavelmente terminaremos em uma 'terra de ninguém', atrás dos quatro primeiros e à frente de todos os outros", disse.

"Claramente não acertamos hoje. Isso é um pouco atípico, mas ainda é um pouco doloroso quando você esteve na pole na última corrida [GP da Hungria]."

A corrida da Bélgica está marcada para o próximo domingo, a partir das 10h no horário de Brasília. A Band transmitirá a prova na TV aberta e o Motorsport.com trará toda a repercussão no portal, além de cobertura em tempo real e análises ao vivo no YouTube.

