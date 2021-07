Charles Leclerc disse que ficaria feliz se a Ferrari sacrificasse a luta pelo terceiro lugar no campeonato de construtores de 2021 para se concentrar na disputa pelo título de Fórmula 1 em 2022.

A Ferrari atualmente se encontra na briga contra a McLaren pelo terceiro lugar na classificação das equipes, atrás das principais equipes, Mercedes e Red Bull.

A escuderia já teve duas poles com Leclerc, e um pódio em Mônaco com Carlos Sainz, mas está 19 pontos atrás da McLaren na classificação.

O ano de 2022 verá os regulamentos técnicos da F1 revisados, oferecendo às equipes a chance de tentar chegar ao nível de Mercedes e Red Bull.

Leclerc explicou como ele está pressionando a Ferrari para colocar o maior foco possível no carro de 2022, revelando que ficaria feliz em sacrificar o restante deste ano para ser competitivo na próxima temporada.

“Se você tivesse um contrato na minha frente, dizendo que sacrificamos 2021 por um 2022 competitivo, ficarei feliz em aceitá-lo. mas ninguém tem essa garantia, infelizmente”, disse Leclerc no podcast Beyond the Grid da F1.

“Estou pressionando a equipe mais para se concentrar em 2022. E acho que isso está claro para todos. O ano de 2022 será uma grande oportunidade para todos. Esses novos carros vão permanecer por muitos anos depois disso.”

“Este ano, tudo bem, ainda estamos brigando com a McLaren pelo terceiro lugar nas construtoras, mas no final, sabemos que nosso objetivo é lutar pela primeira posição muito, muito em breve, e isso será a partir de 2022, e não este ano.”

“Portanto, terei o maior prazer em desistir do terceiro lugar entre os construtores em 2021 para lutar pelo primeiro em 2022.”

O diretor esportivo da Ferrari, Laurent Mekies, revelou em maio que “90% a 95%” do foco da equipe já estava no carro de 2022 e, mais recentemente, disse que nenhuma atualização adicional viria para resolver os pontos fracos do SF21.

A equipe teve uma melhora significativa no desempenho este ano, após uma temporada ruim de 2020, quando foi a sexta colocada no campeonato de construtores, marcando sua pior campanha em 40 anos.

Leclerc foi capaz de garantir a pole position em Mônaco e Azerbaijão, mas depois teve dificuldades em fazer a corrida na França, antes de ver a classificação se tornar mais uma fraqueza nas duas corridas da Áustria.

“É frustrante, porque uma corrida é para um lado, a outra corrida é para o outro”, disse Leclerc sobre os vários pontos fortes e fracos da Ferrari.

“Você nunca consegue o melhor dos dois mundos. Mas isso faz parte da vida, eu acho. E vamos tentar encontrar o equilíbrio certo.”

