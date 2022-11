Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen conquistou o bicampeonato da Fórmula 1 em 2022 de forma incrivelmente dominante, vencendo com quatro corridas de antecedência e batendo o recorde de vitórias e pontos obtidos em um mesmo ano. E para o assessor da Red Bull, Helmut Marko, que nunca pensou que o piloto holandês poderia render em tão alto nível, não será fácil manter esse nível no futuro.

Com duas corridas pela frente, Verstappen já bateu o recorde histórico de Sebastian Vettel e Michael Schumacher, chegando a 14 triunfos no mesmo ano. E nos pontos, possui 416 no momento, três a mais que o obtidos por Lewis Hamilton ao longo dos 21 GPs de 2019.

Falando à OE24, Marko disse que nunca esperava ver Verstappen na forma que está exibindo no momento, e teme que a equipe não seja capaz de repetir o rendimento deste ano nos próximos.

"Não esperávamos que Max estivesse nesta forma absoluta. Tudo deu certo para nós este ano".

E a Red Bull tenta manter os pés no chão para o próximo ano, conscientes de que o domínio pode ser ameaçado pela sanção recebida por estourar o teto orçamentário: uma redução de 10% no tempo de testes aerodinâmicos.

"Acredito que dificilmente poderá repetir isso por mais uma temporada", disse Marko, que ainda defendeu que Verstappen pode não ter atingido o teto de seu rendimento.

Quando questionado se a forma dominante do piloto estaria tornando a F1 chata, Marko disse que a Red Bull simplesmente não pode considerar isso, insistindo que o holandês pode ser acusado de muitas coisas, menos de fazer corridas chatas.

