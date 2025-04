O fim de semana no Bahrein não foi nada positivo para a Red Bull - ambos os carros apresentaram problemas e o pit stop foi extremamente lento em todas as ocasiões que os carros entraram nos boxes. Isso custou segundos valiosos na corrida de Max Verstappen e Yuki Tsunoda.

Mas, o que causou esses erros que não são nada comuns nas garagens da equipe de Fórmula 1? Aqui explicamos!

O primeiro pit stop de Verstappen, na décima primeira volta, levou 4,7 segundos - tempo demais no meio-campo dianteiro apertado. Mas a Red Bull não teve problemas para trocar os pneus; em vez disso, o piloto simplesmente não saiu com o carro depois de completar o pit stop.

O motivo disso foi o fato de as luzes dos boxes não terem dado a autorização para o holandês. Verstappen instintivamente queria sair após o pit stop, mas parou novamente devido à luz vermelha acima dele. O campeão mundial demorou a largar.

"Max fez a primeira parada e os semáforos não fizeram nada", disse o chefe de equipe Christian Horner. "O sistema é realmente muito simples. No início, pensamos que talvez um dos técnicos não tivesse pressionado o botão com força suficiente".

Mas, uma volta depois, aconteceu exatamente a mesma coisa com Yuki Tsunoda. As luzes também não ficaram verdes para o piloto japonês, o que significa que ele também perdeu um tempo valioso nos boxes.

"As paradas foram realmente boas", diz Horner. "Uma delas foi uma parada de dois segundos, mas o piloto esperou pela luz verde, que simplesmente não veio".

Como houve mais paradas nos boxes no final da corrida, a Red Bull teve que encontrar uma solução temporária: "A partir daquele momento, passamos a fazer uma ultrapassagem manual e o mecânico líder liberou o carro com um sinal manual", diz Horner.

A Red Bull ainda quer investigar o que exatamente causou as dificuldades. De acordo com uma análise inicial, diz-se que foi um "problema com a fiação ou um problema elétrico com as luzes dos boxes" - ainda não se sabe se isso está relacionado aos problemas gerais do fim de semana.

"Nunca passei por algo assim antes", diz Horner. "Os pilotos dependem totalmente desses semáforos. E agora tudo está em quarentena e vamos analisar isso em detalhes".

PIASTRI DOMINA, RUSSELL SEGURA NORRIS e MAX É 6º, com BORTOLETO 18º! Felipe Motta analisa | NASCAR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!