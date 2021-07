Em meio a uma disputa entre Valtteri Bottas e George Russell pela segunda vaga da Mercedes para a temporada 2022 da Fórmula 1, o consultor da Red Bull, Helmut Marko, diz que uma busca pelo britânico é algo "digno de se considerar" caso ele não seja contratado pela equipe alemã, mas, ao mesmo tempo, que não vê isso acontecendo.

Enquanto Lewis Hamilton já está garantido com a equipe até o final de 2023, o contrato de Bottas chega ao fim neste ano. E enquanto sua manutenção é uma opção, o britânico da Williams vem construindo um caso forte pela subida.

Russell disse que gostaria de assinar um contrato de múltiplos anos independente de onde correr em 2022, tendo impressionado em seus anos com a Williams. Recentemente, no GP da Áustria, ele levou a equipe ao Q3 pela primeira vez após quase três anos e por pouco não conquistou pontos.

A Mercedes deve tomar a decisão final entre Bottas e Russell em algum momento na pausa de verão da F1, marcada para agosto. Se a equipe optar por não promover Russell, tornando-o livre no mercado, a Red Bull teria interesse em trazer o britânico, segundo Marko.

Mas Marko destacou que, para ele, a Mercedes não cometerá o erro de deixar Russell livre, tornando a perspectiva de contratação pela Red Bull como altamente improvável.

"Russell é certamente digno de consideração, levando em conta as performances que têm com a Williams", disse Marko em uma entrevista exclusiva ao Motorsport-Total.com, publicação irmã do Motorsport.com.

"Isso é algo tão utópico, porque, se a Mercedes o deixar, seria um movimento tão errado que, honestamente, não imagino que isso possa acontecer.

Marko acrescentou que, para ele, Russell correrá pela Mercedes em 2022, e quando questionado se a Red Bull faria uma oferta caso não, ele respondeu: "Se estou informado corretamente, então isso se torna irrelevante".

Russell é parte do programa de jovens talentos desde 2017, vencendo os títulos da GP3 e da Fórmula 2 com o apoio da montadora antes de chegar à F1 em 2019 com a Williams. Anteriormente, a Red Bull já "roubou" talentos da rival, assinando com Max Verstappen em 2014.

A Mercedes tinha o interesse em manter o holandês em categorias de acesso em sua chegada ao programa, mas a Red Bull estava pronta para promovê-lo direto à F1 em 2015.

"Queríamos oferecer a Max uma vaga na F1 direto", explicou Marko. "A Mercedes queria colocá-lo na F2. E acho que a família Verstappen se encaixa muito melhor com a Red Bull do que com a Mercedes".

