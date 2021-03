Depois de final de semana de testes no Bahrein, o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, disse que os problemas da Mercedes podem ter consequências e que RB16B se mostrou mais estável do que W12.

A Mercedes foi a equipe que deu menos voltas nos testes de pré-temporada da Fórmula 1 realizados no circuito do Bahrein no último fim de semana. Embora alguns acreditem que a montadora alemã chegará um pouco afetada na primeira corrida de 2021, seus principais rivais não acreditam que seja essa a situação.

Marko destacou que, embora Max Verstappen tenha conseguido o melhor tempo nos testes, eles não podem descartar a Mercedes .

"Acho que ainda não vimos o potencial da Mercedes", disse.

Na opinião do conselheiro da Red Bull, o tempo perdido pela escuderia alemã, especialmente na manhã de sexta-feira (12), quando Valtteri Bottas só conseguiu registrar seis voltas antes de detectar um problema na caixa de câmbio, situação que também ocorreu com o Aston Martin de Sebastian Vettel que usa motor Mercedes, pode ter um custo no início da temporada.

“O segundo Mercedes, o Aston Martin, também teve problemas com a caixa de câmbio. Tenho certeza que pode ser resolvido ”.

“Essa é a desvantagem, porque se você só tem três dias de teste e depois perde meio dia, acaba sentindo."

No final da temporada de 2020 estimou-se que a Red Bull poderia começar 2021 forte depois de ter evoluído o RB16 e eliminado parte das dificuldades que Alexander Albon disse que o carro tinha. O assessor da equipe austríaca tem o mesmo pensamento.

“Comparado com a Mercedes, nosso carro definitivamente parece mais estável. Claro, isso torna tudo mais fácil para o piloto. É previsível e dá para ir melhor até o limite ”, destacou em entrevista à emissora RTL .

"Mas esse também era o objetivo. Não queríamos diminuir a velocidade do carro para torná-lo mais fácil de controlar. Queríamos um carro rápido que fosse previsível. E acho que fizemos bem."

Enquanto Verstappen provou na prática que era possível guiar o RB16B no limite; Lewis Hamilton lutou para encontrar a mesma condição com o W12 e até mesmo rodou no último dia.

Mesmo para o recém-chegado à Red Bull, Sergio Pérez, o carro tem um potencial significativo.

"Estou feliz com o carro, acho que definitivamente há um bom potencial nele", disse o mexicano após o teste.

"Obviamente, existem boas áreas em que podemos nos concentrar para tentar melhorar, mas o quadro geral é positivo", concluiu.

