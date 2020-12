O consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, desmentiu o chefe da equipe na Fórmula 1, Christian Horner, e afirmou que o alemão Nico Hulkenberg foi um "sério candidato" à vaga de companheiro do holandês Max Verstappen em 2021.

A declaração de Marko vem após Horner revelar que 'Hulk' e seu compatriota Sebastian Vettel nunca foram opções para o assento que acabou nas mãos de Sergio Pérez, mexicano que foi dispensado da Racing Point e substituirá o anglo-tailandês Alex Albon ao lado de Verstappen.

“Hulk foi um sério candidato. Nós analisamos em detalhes os pontos fortes e fracos dos três pilotos”, afirmou Marko em entrevista ao F1-Insider. “Escolhemos Pérez porque ele pode trazer conhecimento sobre a Mercedes e Hulk não conseguiu nos mostrar isso bem na temporada."

O mexicano conhece a Mercedes desde 2013, quando foi representante de uma McLaren impulsionada pelas unidades de potência da montadora alemã. A fabricante germânica também 'acompanhou' o piloto na Force India/Racing Point desde 2014.

Já Hulk se manifestou sobre a decisão da Red Bull e reconheceu Pérez. “Sergio merece este lugar e não posso mudar isso agora", disse o alemão, que substituiu o mexicano e o canadense Lance Stroll, infectados pelo coronavírus, em dois GPs pela Racing Point em 2020.

"Eu continuo preparado para o meu futuro, sigo em forma e pronto para o momento que for preciso. Esta temporada nos mostrou que você nunca sabe o que pode acontecer”, completou Hulkenberg.

