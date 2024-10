Piloto australiano da McLaren na Fórmula 1, Oscar Piastri negou que seu staff esteja em contato com a Red Bull com vistas a uma transferência para o time taurino no futuro, contrariando o consultor de automobilismo da marca de energéticos na F1, Helmut Marko.

O conselheiro da Red Bull havia reforçado os rumores intensificados por matéria do F1-Insider segundo a qual o empresário de Piastri, o ex-piloto australiano de F1 Mark Webber, estaria tentando colocar seu pupilo na equipe pela qual o antigo competidor da categoria correu entre 2007 e 2013.

Oscar, porém, rebateu Marko: "Definitivamente não... Estou feliz onde estou agora. Tenho contrato aqui por mais duas temporadas depois deste ano e certamente não estou pensando em ir para outro lugar. Não seria uma semana na F1 sem comentários de Helmut!".

"Eu diria que é um elogio, mas estou muito feliz com a situação em que me encontro no momento, e eles [da Red Bull] também têm um grande grupo [de pilotos] no qual podem 'pescar' [alguém]", completou o piloto da Austrália, que neste fim de semana disputa o GP do México. O Motorsport.com cobre tudo.

Bottas confirma conversa FORA DA SAUBER e BORTOLETO GANHA FORÇA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!