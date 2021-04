Após terminar em uma posição melhor do que a de Sergio Pérez no GP de abertura da temporada de 2021 da Fórmula 1 no Bahrein, Lando Norris disse que a McLaren não está "a quilomêtros de distância" da Mercedes e da Red Bull.

O piloto britânico se mostrou confiante depois de apresentar um bom desempenho na primeira corrida do ano, terminando em quarto lugar e ficando à frente da Red Bull de Pérez - que ficou com a quinta posição. Norris salientou que a equipe de Woking teve ainda uma melhor sessão de classificação do que o mexicano no sábado.

"Acho que podemos ser felizes, ainda terminamos à frente de Perez, embora ele tenha tido alguns problemas e talvez estivesse mais acima, mas nos classificamos à frente dele ontem, não porque ele cometeu grandes erros, mas porque ele não conseguiu ajustá-los", disse.

"Estamos próximos, não estamos a quilômetros de distância da Mercedes e da Red Bull em comparação com a temporada passada. Acho que fechamos um pouco a lacuna e espero que com alguns corridas fechemos ainda mais."

Questionado pelo Motorsport.com se ele achava que a McLaren seria a 'melhor do resto' nesta temporada, Norris citou a AlphaTauri e foi enfático: "A guerra é boa".

"É difícil dizer se somos facilmente os melhores do resto, não sei como estava o ritmo do AlphaTauri, mas acho que a guerra é boa."

"Podemos fazer ainda melhor. Acho que temos trabalho a fazer aos sábados, provavelmente mais do que aos domingos. Mas ainda aos domingos há muitas coisas para trabalhar para tornar o carro ainda mais rápido."

Com Charles Leclerc e Carlos Sainz tendo terminado a corrida em Sakhir em sexto e oitavo lugar respectivamente, Norris pôde comprovar que, embora a equipe de Maranello apresente boa performance nas classificações, o ritmo de corrida da McLaren é mais consistente do que o da Ferrari.

"Acho que já sabíamos disso vindo das sessões do TL2 e do teste que fizemos aqui. Acho que entendemos o que eles podem fazer", disse.

"Mesmo no ano passado, Charles estava à nossa frente na classificaçãoo e a Ferrari pode ser muito rápida na classificação e foi no ano passado. Durante as corridas, eles pareciam lutar. E nós imaginamos que seria semelhante neste ano."

"Estávamos antecipando isso um pouco. Eu sabia que em algum momento ele provavelmente teria problemas com os pneus, mas eu já havia passado por ele muito antes."

"Acredito que estivemos hoje claramente mais rápidos no ritmo, o que foi bom. Mas provavelmente haverá algumas corridas em que eles poderão cuidar melhor dos pneus e ser muito mais rápidos. Vai ficar perto de nós", concluiu.

ENTENDA em DETALHES como regras de 2021 PUNEM Mercedes e Aston Martin na F1 e saiba o que é o RAKE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Batalhas entre Hamilton e Verstappen ditarão temporada 2021 da F1?

Your browser does not support the audio element.