Carregar reprodutor de áudio

Enquanto sua rival de 2021, pelotão do meio do grid, a Ferrari, voltou a competir por vitórias, a McLaren deu um passo atrás em 2022, ocupando a quinta posição do campeonato de construtores atrás da Alpine durante as férias de verão da Fórmula 1, apresentando uma clara diferença no ritmo durante a classificação e a corrida.

A equipe de Enstone, a qual a McLaren está agora envolvida em uma disputa fora das pistas pelos serviços de Oscar Piastri, teve no geral a medida do seu rival de Woking nos 13 primeiros GPs do ano.

Mas enquanto a McLaren está lutando para manter o ritmo da Alpine e das três principais equipes da F1 durante as corridas, o piloto líder da equipe, Lando Norris, tem se classificado muito bem, especialmente nas últimas etapas.

Norris classificou em quarto na Hungria, três décimos à frente dos carros da Alpine, depois de uma quinta posição na França e um sexto lugar no grid na Grã Bretanha, superando um dos carros da Mercedes em ambas as ocasiões.

Quando perguntado por que a McLaren consegue apresentar um bom rendimento na classificação para logo depois dar um passo atrás na corrida, Andreas Seidl explicou que a classificação pode mascarar alguns dos déficits do carro, já que o prepara para extrair o máximo dos pneus da Pirelli em uma volta.

"Creio que, no geral, se compararmos nossa competitividade na classificação em relação à corrida, suponho que na classificação os deficits que nosso carro tem, no fim, seguem sendo para os três primeiros carros. Diria que principalmente pelo lado da carga aerodinâmica, obviamente, se pode mascarar bastante com a aderência que tem os pneus em uma volta na classificação", explicou.

"Mas depois, durante a distância da corrida, a falta de rendimento ou de downforce acaba com os pneus. E suponho que é por isso que se vê uma diferença maior."

Lando Norris, McLaren MCL36, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren está atrás da Alpine por apenas quatro pontos, em grande parte, graças aos 76 de Norris, que colocam o jovem britânico em sétimo e o melhor do resto no campeonato de pilotos.

Seidl disse que as recentes melhoras da McLaren estão ajudando a manter a luta pelo P4, uma vez que reconheceu que as três equipes principais estão a quilômetros de distância, mesmo se a McLaren ocasionalmente vencer uma Mercedes na classificação.

"Em termos de ritmo de corrido, suponho que em comparação com os carros da Alpine, por exemplo, estávamos em uma boa posição [Hungria]. Definitivamente uma melhor posição em comparação com o fim de semana anterior [França]", analisou.

"Acho que graças a atualização que trouxemos para França, otimizamos ainda mais para a Hungria em termos de uso, graças ao trabalho que a equipe também fez em termos de aprendizado do que vimos em Paul Ricard, suponho que demos um bom passo em frente."

"Agora é simplesmente importante seguir adiante e seguir melhorando o carro porque quando você vê a diferença de tempo por volta, que segue estando assim também na classificação, está claro que [as equipes do topo] simplesmente têm um carro muito mais forte."

VÍDEO EXCLUSIVO: DRUGOVICH admite que é “MUITO DIFÍCIL” entrar na F1 como piloto oficial e revela PARCERIA

Podcast #189 - Quem tem mais a perder com confusão contratual? Alpine, Piastri, McLaren ou F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: