Andrea Stella, chefe da McLaren, é conhecido por ser muito diplomático na hora de tomar as decisões e já defendeu que a equipe não pretende definir um piloto como o principal. Porém, no momento, o responsável pelo time enfrenta uma situação inesperada: Lando Norris está como segundo colocado na tabela da Fórmula 1 e precisará da ajuda de Oscar Piastri caso queira assumir a ponta.

Após vencer o GP da Holanda, Norris classificou como "muito estúpido" pensar em vencer o campeonato, visto que Max Verstappen tem vantagem de 70 pontos. Mas, a realidade é que o britânico está na luta até que se prove matematicamente impossível.

Por sua vez, a Red Bull está 'com os cabelos em pé' ao ver o tricampeão mundial sem vencer por cinco corridas consecutivas - sua última conquista foi na Espanha, muito antes da pausa de agosto. Pela primeira vez, desde 2021, Verstappen parece vulnerável e não tem o título já garantido.

Porém, o foco da McLaren parece ser a tabela de construtores, mesmo que exista uma pequena chance de Norris conquistar seu primeiro título mundial. Stella confessou que está relutante em permitir que a equipe foque seus esforços exclusivamente em Lando.

"Sempre discutimos sobre as ordens das equipes - desde a primeira corrida. Você sempre quer ir para uma corrida com clareza sobre como vamos administrar a competição entre os dois pilotos".

Verstappen en Norris maken zich op voor een titelgevecht Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Portanto, as conversas sobre as ordens das equipes acontecem ao longo da temporada, mas você tem que ver essa conversa no contexto de como está a situação na classificação dos pilotos, por exemplo".

"E continuo dizendo que não conheço nenhum piloto que queira ser o número um contratualmente. Os pilotos querem ser o número um porquê são rápidos na pista, você definitivamente quer ser apoiado pela equipe, se for um 50/50. A decisão é se a equipe pode ajudar".

Stella também está preocupado com a insatisfação de Piastri caso decidam que Norris será o foco, desta maneira, prefere continuar tomando decisões conforme as corridas acontecem.

"Temos nove corridas pela frente e se criamos um piloto número um, o que faremos? Todas as vantagens para o piloto número um? Esta não é uma maneira saudável de correr".

"Antes de cada corrida analisamos as situações e nas situações 50/50 ou nos casos em que - neste caso se o Lando precisar de algum apoio extra da equipe - vamos dar".

"Mas somos uma equipe, incluindo o Oscar. A equipe não deve fazer coisas que não sejam razoáveis ​​para o Oscar. Fazemos isso juntos. Ele deve fazer parte das conversas e concordar com o que achamos que é o melhor caminho".

Wil Oscar Piastri zich schikken in de rol van tweede coureur? Foto door: Alastair Staley / Motorsport Images

Por um lado, é impressionante ver Stella aderindo aos valores da equipe, já que a McLaren afirma há muito tempo que não havia um piloto número um dentro do time. No entanto, esse pode ser o momento certo para ajustar essa abordagem e ter Piastri apoiando Norris em sua busca pelo primeiro campeonato mundial da McLaren desde 2008.

Após a classificação em Zandvoort, Piastri disse que manterá o foco em seus próprios interesses e concorda com a estratégia da McLaren em não privilegiar um piloto em particular.

"Se eu conseguir terminar em segundo, é claro que isso tornará a vida um pouco mais fácil para a equipe. Quer dizer, não vou fazer nada de especial para tentar que isso aconteça. Quero tentar vencer a corrida sozinho".

Verstappen, Lewis Hamilton e Michael Schumacher conquistaram títulos com o auxílio de seus companheiros, além do talento. Então, não seria uma boa opção a McLaren tomar a decisão de privilegiar Norris até o fim da temporada e garantir que Piastri faça o papel de coadjuvante, uma vez que Sergio Pérez que está decepcionando?

Neste momento, a McLaren precisa tomar uma decisão importante, que pode acabar custando o título de Lando, mas também deve ficar de olho na tabela de construtores, uma vez que está apenas 30 pontos atrás da Red Bull. É admirável manter a igualdade de tratamento e continuar no caminho da diplomacia, mas a equipe pode almejar objetivos maiores.

