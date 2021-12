Adrian Newey, designer-chefe da Red Bull na Fórmula 1, revelou como experimentou a dramática consagração de Max Verstappen no GP de Abu Dhabi, onde "quase teve um infarto". Conhecido por ser discreto, apesar de ser onipresente no comando da escuderia ao lado de Christian Horner e Helmut Marko, ele foi recompensado por seus esforços ao recuperar a alegria do título mundial.

O diretor técnico da equipe de Milton Keynes venceu campeonatos em quase todos os lugares onde esteve, com sucessos na Williams e McLaren na década de 1990 e na própria RBR no início da década de 2010. Agora, ele contribuiu para o triunfo do holandês, mas não sem sofrimento.

"Há muitas emoções em uma corrida como essa", disse ele à Sky Sports. "Obviamente, nas voltas antes do safety car, parecia que tudo estava indo por água abaixo. Então você começa a pensar sobre o ano e o que poderia ter feito, em alguns momentos infelizes. Na Copse (acidente de Silverstone) em particular, o que, pessoalmente, sempre me faz refletir sobre o que aconteceu lá." "E então, o carro de segurança veio, e obviamente tivemos sorte. Não há duas maneiras de ver o safety car, mas se eu pensar bem, é claro que sei que estaria sendo tendencioso, mas acho que no geral, Max mereceu." Para Newey, o cenário torna o título inevitavelmente especial, embora tenha tido alguns finais apertados e tensos para a temporada. "Foi o mais perto que cheguei de ter um ataque cardíaco e desmaiar depois", admitiu. "Tive outros campeonatos que foram definidos na última corrida, claro, mas nenhum deles na última volta, e isso foi absolutamente inacreditável."

Max Verstappen cruza la meta en Abu Dhabi.

O título de pilotos de Verstappen é a coroação do trabalho da Red Bull com sua RB16B. Uma máquina com a qual a equipe austríaca geriu bem as alterações regulamentares para 2021 e que visa reduzir o arrasto aerodinâmico.

"É difícil saber exatamente", disse Newey sobre as modificações técnicas terem ajudado a escuderia. "Todos nós votamos a favor das mudanças nas regras. Funcionou melhor para nós do que para a Mercedes? Certamente parecia assim no início do ano, e depois nos últimos GPs eles voltaram com força."

"No geral , provavelmente tínhamos o carro. mais rápido e isso deve ser um reconhecimento a todos na fábrica. Estamos todos no centro das atenções aqui, mas o que foi feito pelo pessoal do centro de operações, meus colegas, os engenheiros, todos, o apoio que sentimos quando estamos aqui e o que eles nos dão é incrível."

Newey já contribuiu para o sucesso de campeões como Damon Hill, Jacques Villeneuve, Mika Häkkinen e Sebastian Vettel no passado. Hoje ,ele está igualmente impressionado com sua colaboração com Verstappen, especialmente a facilidade com que trabalha com o holandês.

"Sim, ele é agressivo, mas acho que no geral ele é muito leal, tem muito talento e muita garra", resumiu. "Ele ainda é muito jovem e pode aprender, é simplesmente incrível. E o melhor de tudo, é fácil trabalhar com ele. Não há pretensão, ele apenas vem e vai direto ao assunto. Eu amo isso, ele é incrível."

