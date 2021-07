Lando Norris acredita que a Ferrari ficaria facilmente à frente da McLaren na temporada de 2021 da Fórmula 1 se a Scuderia resolvesse totalmente seus problemas de ritmo de corrida.

A McLaren atualmente está em terceiro lugar no campeonato de construtores, com 12 pontos de vantagem sobre a Ferrari.

Depois de uma corrida desastrosa na França, o time de Maranello apresentou um bom desempenho Áustria no último fim de semana, com Carlos Sainz terminando em sexto e Charles Leclerc se recuperando após uma parada precoce na primeira volta e ficando com o sétimo lugar.

Norris acredita que a Ferrari pode ter uma vantagem sobre a McLaren em alguns locais, especialmente se resolver os problemas de pneus que a têm prejudicado este ano.

“Não é que eles tenham problemas a cada corrida. Acho que Paul Ricard foi particularmente ruim para eles. Mas muitas das pistas serão mais adequadas para eles do que para nós", disse o britânico ao Motorsport.com.

“E considerando o quanto eles lutam nas retas ainda, no GPS eles são um dos melhores nas curvas, como a Mercedes e a Red Bull em muitas curvas."

“Então, eles são nossa grande ameaça no momento. Ainda estamos trabalhando duro, é por isso que não estamos dando nada como garantido no momento. E ainda temos que continuar melhorando o carro, porque uma vez que eles ajustem tudo, eles podem facilmente estar à nossa frente. É duro."

O piloto britânico apontou a velocidade de uma volta da Ferrari como uma parte importante da ameaça: “Acho que na maior parte do tempo eles já nos superaram neste ano e já conseguiram duas voltas na pole."

“Então, isso mostra que eles têm um carro muito bom, e assim que resolvem seus problemas na corrida, eles estarão voando."

“De certa forma, diria que eles têm um carro melhor do que nós em certos cenários, pistas e situações, e em outros temos um carro melhor como ontem [classificação para o GP da Estíria]. Então, veremos.”

Norris disse que a batalha com a Scuderia está fornecendo motivação extra para a McLaren.

“Um desafio é sempre bom”, disse.

“Torna tudo mais emocionante, faz com que a equipe trabalhe muito, e a única vez que você não gosta é quando eles batem em você. Isso mantém os caras trabalhando duro, e até mesmo na fábrica, mas você também não quer que seja muito difícil."

“Eu gosto porque me faz trabalhar muito e ultrapassar os limites e coisas assim. Espero que possamos fazer o mesmo na próxima semana", concluiu.

