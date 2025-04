A vitória de Max Verstappen no GP do Japão de Fórmula 1 deste domingo (6) equilibrou o começo da temporada de 2025. Com o triunfo, o tetracampeão está agora a somente um ponto do atual líder do campeonato de pilotos, Lando Norris. A situação nos construtores, no entanto, é diferente, com a McLaren se descolando cada vez mais do pelotão.

O holandês somou 25 pontos em Suzuka e foi para 61, na segunda colocação do Mundial, contra 62 de Norris, que marcou 18 no fim de semana. O terceiro colocado na prova e agora terceiro também na tabela, Oscar Piastri, somou 15 e foi para 49, ultrapassando George Russell, que anotou 10 após ter sido cotado como um dos possíveis vencedores pelo desempenho nos treinos.

O britânico da Mercedes segue no páreo, no entanto, já que tem um total de 45 pontos, a quatro do top 3 e começa a se afastar do quinto, o seu companheiro de equipe, Andrea Kimi Antonelli, que chegou aos 30 com o sexto lugar e os oito pontos conquistados no GP do Japão.

Gabriel Bortoleto, mesmo empatado com seu colega de Sauber, Nico Hulkenberg, em corridas à frente - contando a etapa curta da China, está atrás no campeonato de pilotos, já que o alemão somou seis pontos na Austrália. O brasileiro ocupa atualmente a última posição na tabela pelo critério de desempate de melhor resultado - Jack Doohan, o penúltimo, tem um 13º lugar contra um 14º de Gabriel.

Mesmo sem vencer a corrida de Suzuka, McLaren aumentou distância na liderança de equipes. Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

O campeonato de construtores continua sendo fácil para a McLaren, que chegou aos 111 pontos com o segundo e terceiro lugares de Norris e Piastri no Japão. A equipe tem 36 de vantagem sobre a vice-líder, Mercedes, e 50 sobre a Red Bull, que conquistou todos os seus pontos com Verstappen.

A corrida de Suzuka trouxe duas alterações ao torneio de equipes: a Ferrari, depois da dupla desclassificação em Xangai, ultrapassou a Williams com os resultados de Charles Leclerc e Lewis Hamilton e pulou para o quarto lugar; e a Racing Bulls, que marcou quatro pontos com a oitava colocação de Isack Hadjar, subiu uma posição e jogou a Sauber para nono.

GP do Japão marca o início da primeira rodada tripla da Fórmula 1 em 2025. Foto de: Mark Thompson - Getty Images

A única escuderia que não pontuou até o momento é a Alpine, que viu Doohan sofrer um forte acidente nos treinos livres do Japão. O melhor resultado do time francês nas três primeiras rodadas de 2025 foi o 11º lugar de Pierre Gasly em Melbourne.

A Fórmula 1 volta já no próximo final de semana com o GP do Bahrein, nesta que será a primeira rodada tripla da temporada. A corrida em Sakhir está marcada para 13 de abril e, na sequência, a categoria viaja a Jeddah para o GP da Arábia Saudita, no dia 20.

Confira a classificação de pilotos na Fórmula 1 2025:

Confira a classificação de equipes na Fórmula 1 2025:

