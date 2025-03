O pelotão de cima da temporada de 2025 da Fórmula 1 ficou ainda mais equilibrado após o GP da China deste domingo (23). Oscar Piastri, o vencedor da corrida, subiu à quarta colocação do Mundial de Pilotos e está agora a apenas dez do companheiro de McLaren, Lando Norris e colado em Max Verstappen, da Red Bull (2º) e George Russell, da Mercedes (3º).

Os três competidores que estão na caça ao líder estão separados somente por dois pontos. O holandês tem 36, o britânico, 35, e o australiano, 34. Além de se aproximarem após o fim de semana em Xangai, também se distanciaram do resto, já que o quinto colocado, Andrea Kimi Antonelli, tem 18, 16 a menos do que o quarto.

Quem está bem atrás de uma disputa pelo título de pilotos, no momento, é a dupla da Ferrari. Charles Leclerc havia chegado aos 18 pontos na China, mas foi desclassificado da corrida por infrações técnicas e ficou com os quatro que marcou na corrida sprint. Lewis Hamilton, que também foi excluído, passou o monegasco, pois venceu a etapa curta e faturou oito, ultrapassando o companheiro de garagem na tabela.

O brasileiro Gabriel Bortoleto ainda não pontuou em sua estreia na F1, muito por conta de sua Sauber ainda não ter o ritmo de corrida necessário para brigar no pelotão da frente. No entanto, apesar de estar atrás de Nico Hulkenberg, seu companheiro de equipe, na tabela, ganha dele em classificações e, em Xangai, terminou a prova à frente.

Classificação do Mundial de Pilotos:

McLaren disparou na liderança do Mundial de Construtores após o fim de semana em Xangai. Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

A história do final de 2024 começa a se repetir no Mundial de Construtores de 2025. Atual campeã da categoria, a McLaren lidera a atual disputa com 78 pontos e somou 51 na China com a dobradinha na prova principal e mais o segundo lugar de Piastri e o oitavo de Norris na corrida sprint. A Mercedes, que antes estava empatada com a rival, tem agora uma desvantagem de 25 pontos na segunda posição.

A Red Bull, que até então correu 'sozinha' com Verstappen, que marcou todos os pontos da equipe, aparece em terceiro com 35 pontos, à frente da Ferrari, que tem 17. E assim como na última temporada, as melhores fabricantes começam a se descolar do pelotão, com exceção da Scuderia, que, por conta das desclassificações, empata com a sexta colocada, Williams - a 'melhor do resto'.

Classificação do Mundial de Construtores:

F1 AO VIVO: Piastri NÃO DÁ CHANCE e vence! Lando 2º, Russell 3º, BORTOLETO À FRENTE DE HULK. Max 4º

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton "apago" e McLaren favorita

