Quando se trata de escalações de pilotos de Fórmula 1, as principais equipes sempre se deparam com um dilema: dois pilotos fortes que podem tirar pontos um do outro ou um piloto número um mais claro?

Um primeiro piloto número claro liderará os esforços da equipe, enquanto dois pilotos competitivos podem trazer o melhor um do outro, mas também competem ocasionalmente pelas mesmas posições e, portanto, perdem pontos um para o outro. Além disso, rivalidades ferozes, por mais escassas que sejam hoje em dia, podem ser prejudiciais às perspectivas de uma equipe.

É fácil imaginar esse dilema em uma possível disputa pelo título em 2025, quando Max Verstappen, da Red Bull, enfrenta os pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri.

Verstappen não foi igualado em ritmo (ou em qualquer métrica importante) por um companheiro de equipe desde que Daniel Ricciardo deixou a Red Bull em 2018.

Ele foi companheiro de equipe com Pierre Gasly, Alexander Albon e Sergio Pérez e, com esses duelos, Verstappen marcou 2.353,5 pontos nas últimas seis temporadas, enquanto seus parceiros acumularam apenas 1.176 pontos, 33% do total da escuderia taurina.

Enquanto isso, Piastri foi significativamente mais competitivo em sua segunda campanha na F1 do que em seu primeiro ano, conquistando duas vitórias em GPs e registrando resultados entre os oito primeiros em todas as corridas de domingo, com exceção de duas, o que contribuiu para o título de construtores da McLaren em 2024.

Em contraste, Pérez, da Red Bull, não conseguiu terminar nenhum dos últimos 18 GPs entre os cinco primeiros, e o desempenho do veterano foi tão ruim que ele foi substituído por Liam Lawson, de 23 anos, em 2025.

De acordo com Piastri, o que importa é uma relação de trabalho saudável entre os pilotos da McLaren. "Obviamente, é uma dinâmica diferente", comenta o australiano.

"Acho que Liam fará um bom trabalho. Obviamente, sabemos o quanto Max é forte, mas acho que há outras vantagens em ter um companheiro de equipe forte. Em termos de poder aprender um com o outro, isso é uma grande ajuda para nós dois na tentativa de nos tornarmos mais rápidos".

"Obviamente, não é possível medir o ganho que cada um de nós teve ao ter um companheiro de equipe forte ao lado do outro, mas acho que há um ganho genuíno de tempo de volta para nós dois ao aprendermos um com o outro".

"Mas, sim, isso obviamente também tem suas desvantagens em algumas situações. Na minha opinião, acho que supera isso e, naturalmente, se você se tornar campeão mundial, será digno, independentemente de quem seja seu companheiro de equipe", continua.

Quantos pontos Verstappen e Norris realmente perderam para seus companheiros de equipe em 2024?

Pérez não teve impacto real na pontuação de Verstappen durante a campanha de 2024 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Uma primeira métrica interessante - embora não totalmente representativa - é o carro de ponta da Red Bull em cada GP (ou seja, o de Verstappen em todos, exceto um) marcando 447 pontos, enquanto o da McLaren marcou 450, com Piastri sendo o piloto mais produtivo em oito das 24 etapas.

Obviamente, não se trata apenas de pilotos tirando pontos uns dos outros, mas também do fato de que, às vezes, eles não conseguem maximizar o potencial de seus carros, uma área em que Verstappen é conhecido por ser excelente. Também é fundamental observar os impactos diretos dos pilotos nos números de seus rivais.

Analisando mais a fundo os dados, Piastri tirou 23 pontos de Norris durante toda a temporada - longe de ser suficiente para cobrir o déficit de 63 pontos do britânico em relação a Verstappen, especialmente porque o australiano também privou o campeão de 15 pontos.

Pérez, por outro lado, perdeu oito pontos de Norris, incluindo sua volta mais rápida em Spa-Francorchamps, induzida por um pitstop (e ele não custou nenhum ponto a Verstappen durante toda a temporada).

Como Lawson se sairá? Seu nível de desempenho contra Yuki Tsunoda na RB foi interessante, mas não se espera que ele iguale a velocidade e a consistência de Verstappen.

Ele provou que não tinha medo de correr duro, até mesmo roda a roda com a Red Bull de Pérez no território do mexicano, mas estava provando um ponto (embora não admitisse) contra o piloto cuja vaga ele estava disputando.

Com seu futuro garantido, ele não precisará ser tão robusto contra Verstappen, mas é de se esperar que dê trabalho às McLarens.

"Sim, potencialmente, em termos de não tirar pontos um do outro, isso é um pouco mais fácil para Max, mas nunca se sabe - Liam pode aparecer e surpreender a todos nós", acrescenta Piastri. "Sei o quanto Liam é forte, já corri contra ele por vários anos, mas há desvantagens e vantagens, não importa qual seja a situação nesse cenário".

Cinco anos depois da corrida pelo título da Fórmula 3 de 2020, os riscos serão muito maiores para os dois pilotos da Oceânia desta vez.

Haverá mais em jogo do que quando Lawson e Piastri lutaram em seus dias de F3 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

